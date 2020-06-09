Не все дети любят есть овощи и фрукты, поэтому родители тратят уйму времени и сил, чтобы убедить малыша питаться полезно. На самом деле это можно сделать гораздо легче с помощью нескольких хитростей. Мы подготовили несколько советов, которые помогут быстро заинтересовать ребенка в здоровой пище.

Сегодня существует огромный ассортимент вкусных фруктов и овощей, которые очень полезны для каждого человека. Поэтому приучайте малыша с детства к здоровым продуктам, необходимых организму, пишет издание Mirror.

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Ниже мы подготовили пять замечательных хитростей, которые помогут родителям за короткий срок приучить детей есть фрукты и овощи.

5 хитростей, чтобы заставить своего ребенка есть фрукты и овощи

Добавьте немного сливочного масла​

Специалисты уверяют, что почти все блюда имеют лучший вкус, если к ним добавить масла. В частности, и к овощам, ведь некоторые из них – горькие. Поэтому именно сливочное масло поможет вашим овощам стать вкуснее и дети с радостью будут лакомиться ими.

К тому же, масло на самом деле является хорошим источником витаминов A, E и D3, которые важны для роста детей.

Подавайте сезонные фрукты и овощи

Фермер Марион Реган говорит, что стоит есть сезонные фрукты и овощи, ведь они более экологичны и вкусны. "Сезонная еда – это качественная пища, ведь она имеет волшебный аромат, свежесть, текстуру, сладость, а также обычно дешевле", – добавляет эксперт.



Давайте детям сезонные фрукты и овощи / Фото fenix

Поэтому выберите сезонные продукты и поищите в интернете простой рецепт блюда из овощей, который понравится малышам. И не забудьте, что дети любят все яркое.

Подавайте овощи как быстрый перекус

Обычно, люди больше всего хотят есть в тот момент, когда наконец пришли за стол обедать и ждут свою еду. Поэтому здесь тоже подойдет крутая хитрость – поставьте в это время на стол полезные овощи (к примеру, нарезанные морковь, яблоко или сладкий перец). Дети смогут полакомиться ими, пока ждут основное блюдо.

Скажите детям, откуда берутся фрукты и овощи

Сделайте обед интересным, показывая детям на карте, где вырастили овощи с их тарелки. Да, вы можете называть страны, откуда в Украину завозят определенный продукт, или местную ферму, где выращивают овощи и фрукты. Малышам это будет очень интересно.

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Попробуйте сделать коктейль или смузи из фруктов и овощей

Недавнее американское исследование показало, что дети в возрасте от трех до пяти лет могут есть почти вдвое больше овощей и фруктов, если их подавать в виде пюре или смузи.

Да, вы можете сделать для детей вкусное и полезное фруктовое смузи, добавив к фруктам молока или мороженого. Или сделайте из овощей соус, который можно добавить к спагетти, сосискам и тому подобное. Ваши дети даже не будут подозревать, что едят овощи.

Как еще можно подать детям овощи и фрукты: