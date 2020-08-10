Каждая пара с особым волнением вспоминает фазу медового месяца в отношениях. Однако путь к зрелым отношениям невозможен без конфликтов. Как сохранить романтику на пути к счастливой совместной жизни, читайте в материале.

Эксперты утверждают, что самый романтичный период в отношениях – фаза медового месяца – продолжается преимущественно лишь 30 месяцев. Конечно, это личное дело. Как сообщает издание YourTango, все влюбленные проходят через пять разных этапов, которые становятся своеобразными испытаниями на пути к зрелым отношениям.

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Объединение

Это время розовых очков, когда партнеры видят только лучшее друг в друге. Во время этого этапа кажется, что ничего не может пойти не так. Эксперты называют эту фазу временным помешательством, которое предшествует зрелым отношениям.

Созависимость

На этом этапе два человека становятся одним целым. Здесь важно не игнорировать свои ценности и не терять свою индивидуальность.

Борьба за власть

На этом этапе происходит, когда один из партнеров начинает самоутверждаться. Именно тогда отношения могут трещать по швам, если пара не придет к согласию. Психологи советуют не игнорировать вещи, которые не нравятся в любимому или любимой, а изменить эти недостатки в себе.

Независимость

Влюбленные понимают, что они двое отдельных людей, которые живут общей жизнью, и не должны менять друг друга. Эксперты отмечают, что партнеры могут делать что-то порознь, однако даже это может освежить чувства.

Взаимозависимость

Это зрелые отношения двух независимых людей, у которых есть личные интересы и они осознают, что вместе они не просто сумма индивидуальных «я».

К сожалению, многим парам сложно достичь этапа взаимозависимости. Именно поэтому над отношениями важно работать и вносить романтику в повседневную жизнь. Безусловно, совместная жизнь невозможна без взлетов и падений, однако даже банальные вещи могут сделать ее более яркой. Мы подготовили интересные советы, которые помогут партнерам вновь почувствовать бабочки в животе.

Как сохранить романтику в отношениях

Оставляйте записки для любимых в самых неожиданных местах дома с трогательными надписями: "Я не могу дождаться, когда вернусь домой, чтобы снова увидеть тебя", "Я надеюсь, что у тебя удивительный день".

Не менее приятно будет получить цветы или сладости курьером во время рабочего дня от партнера. Вечером для любимого можно организовать дегустацию вина при свечах или ужин для двоих в ресторане.