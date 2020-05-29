5 коротких мультиков о семье, которые вдохновляют и показывают настоящую любовь: милые видео

Иногда, чтобы понять насколько люди ценны друг для друга, не надо слов. Может хватить объятий и времени, проведенного вместе с хорошим мультфильмом. И вам, и вашему малышу они точно придутся по душе, а еще научат ценить родных людей.

Издание Womo подготовило 5 замечательных мультфильмов, которые показывают настоящие ценности в отношениях родителей и детей.

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Члены семьи между собой часто ссорятся, могут долгое время не общаться, а дети могут даже не вспоминать о своих родителях. Но стоит помнить, что именно родственные связи едва ли не самое ценное, что мы имеем.

Tir Nan Og

Это очень трогательный мультфильм французского режиссера Фарси Тесьера о любви и потере родных людей. В ролик рассказывается о девочке, бабушка которой покинула ее из-за странного человека-птицы. Девочка преодолевает леса, реки и горы, чтобы найти бабушку и когда она это сделала, то узнает, что человек-птица – не чудовище, а душа умершего дедушки, который сообщил, что бабушки уже тоже время уходить.

Смотрите мультик Tir Nan Og:

"Брэкстон" (Braxton)

Это любительская лента начинающего режиссера Брэда Уоррена. Мультфильм показывает простую историю о важной вещи – внимании старшего брата к младшему, и желании делать все вместе.

Смотрите мультик "Брэкстон":

"Могу ли я остаться" (Can I Stay)

Каждому человеку нужна любовь, внимание и забота. Но мы не всегда это понимаем. Так, героине этого мультика пришлось жить на улице в одиночестве и нищете. Но однажды она встретила волшебную консервную банку, которая привела ее в квартиру доброй пожилой женщины. Благодаря этому бездомная нашла себе бабушку.

Смотрите мультик "Могу ли я остаться":

"Отец и дочь" (Mgid)

Это философский ролик от европейских аниматоров рассказывает о жизни отца и дочери. Они вместе гуляют, общаются, катаются на велосипедах. Но однажды дочь остается сама – она уже взрослая и у нее есть своя семья.

Так, проходят годы, она стареет, но каждый день вспоминает о своем детстве, проведенном рядом с папой.

Смотрите мультик "Отец и дочь":

"Джефф" (Geoff)

Именно дети часто являются мотиваторами и больше вдохновляют своих родителей на большие и малые свершения. Вот и герой этого мультика всю жизнь пытается разработать лучший рецепт консервированных бобов. Но сделать это он смог только благодаря двум детям-подросткам, которых он захотел поразить.

Смотрите мультик "Джефф":

"Клубничный аромат" (Parfum fraise)

Этот короткометражный ролик рассказывает о непростой жизни человека по имени Макото, которого все время преследуют бандиты. И однажды наглецы нападают на Макото, когда тот был вместе со своим маленьким сыном.

Перепуганный мальчик догадывается, что его отец такой же бандит, потому что замечает на его плече татуировку якудзы. Но прощает его, потому что любит, несмотря ни на что. Добавим, что этот мультик стоит смотреть после исполнения ребенку 13 лет.

Смотрите мультик "Клубничный аромат":