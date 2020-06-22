Пятеро предпринимателей поделились собственным опытом и доказали, что открыть успешный бизнес до 25 лет – вполне реально. К тому же, сделать это можно не в большом городе, но и в обычном городке.

Как пишет издание Свободное Радио, эти люди пришли к успеху своим путем, испытывая поражения и достигая побед. Что их мотивировало, а что разрушало все – читайте в материале.

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Собственный спортивный клуб

24-летний Иван Суханов сейчас является владельцем спортивного клуба Pride. Хотя раньше он полтора года работал в обычной спортивной школе. "Я занимался с детства спортом, потом учился в педагогическом училище на учителя физкультуры, затем – в педагогическом университете на тренера", – говорит парень.

Так он понял, что работа в государственном учреждении – не для него, и решил создать собственный спортклуб. И ему это удалось в 2016 году. Деньги на старт он взял из своих сбережений, которые начал откладывать еще в студенческие годы. И поскольку капитал был скромным, он начинал с малого.



Иван Суханов открыл спортивный клуб / Фото Свободное Радио

"Тогда в клубе был только один зал без современного ремонта. Потрепанные стены завешивали шторами, а боксерские орудия заклеивали скотчем. Не было ни зеркал, ни раздевалок с душевыми. Но в клуб пришли первые клиенты, и я начал откладывать часть денег на развитие бизнеса", – говорит Иван.

И постепенно бизнес начал набирать обороты. Со временем парень арендовал соседнее помещение, которое превратил в тренажерный зал.

После этого сделал ремонт, обустроил мужскую и женскую раздевалки, оборудовал зал боксерскими грушами и современными тренажерами. Но некоторые орудия Иван оставил на своих местах, ведь они не только еще в хорошем состоянии, но и напоминают о том, с чего все начиналось.

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Советы молодым предпринимателям. Свой бизнес Иван называет успешным. По словам предпринимателя, открывать собственное дело в молодом возрасте очень сложно, но у этого есть и свои преимущества. "Ты не зависишь ни от кого. Ты сам себе начальник и сам себе диктуешь условия", – говорит владелец спорт-клуба.

Так, Иван считает, что важным для предпринимателя должно быть умение общаться с людьми и находить компромисс. Ибо, как говорит парень, "не будет людей – не будет и бизнеса".

Студенческое кафе

20-летний Даниил Москот, несмотря на его юный возраст, уже является успешным предпринимателем. Ведь собственное дело он открыл еще в 19 лет, а идея создания к нему пришла еще в 17.

Даниил – студент Горловского института иностранных языков. Но с началом боевых действий его учебное заведение переехало в Бахмут. И поскольку специального места, где студенты могли пообедать, долгое время не было, парень предложил администрации заведения обустроить на первом этаже кафетерий.



Так выглядит студенческое кафе Даниила

"Руководство радушно согласилось и мне предоставили некоторые материалы на ремонт, а также выделили работников, которые бесплатно провели все работы", – говорит Даниил.

Летом он поехал за границу на заработки для собственного дела, пока в институте длился ремонт помещения. Домой Даниил вернулся с большой суммой денег, которую и направил на старт бизнеса. Еще часть денег пришлось взять в долг.

Парень говорит, что сейчас его бизнес развивается хорошо. Ведь студентов становится больше. Даниил планирует обновить мебель и докупить оборудование в студенческое кафе.

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Предприниматель признается, что значительным преимуществом для молодого бизнесмена является отсутствие конкуренции, особенно в холодный период. "Студентам зимой трудно выходить куда-то за едой, а в институте есть только наш кафетерий", – говорит парень.

Бизнес, который начался с граффити

25-летняя художница Мария Вишедская уже несколько лет рисует на фасадах зданий причудливые рисунки. Интересно, что рядом она оставляет подпись "Маша рисует", которая ведет на ее страницу в инстаграме.

Как возникла идея зарабатывать на творчестве? Мария признается, что идею подсказал ее муж Ростислав. У него были друзья, которые превратили свое увлечение в источник прибыли.



Мария Вишедская рисует на плакате / Фото Старобельск

Так, в 2016 году девушка зарегистрировалась на платформе творческих людей и почти сразу она получила первый заказ – разработать сюжеты для открыток. Художница утверждает, что ей повезло, потому что обычно на первого клиента приходится долго ждать.

Впоследствии стало все больше желающих получить эксклюзивный рисунок от девушки. "С тех пор, как мы начали этим заниматься, люди пишут довольно часто. Но мы не всегда сходимся в стиле и в том, какой должна быть поверхность, потому что не любая подходит. И не каждому хватает денег приобрести материалы", – говорит художница.

Поэтому для клиентов Мария создала специальный альбом, куда выкладывает эскизы рисунков на различные темы. Потенциальный заказчик может просмотреть все и выбрать для своего проекта интересный. Однако девушка также может разработать уникальный эскиз, если клиент хочет воплотить свой собственный замысел.

Интересно то, что в этом деле девушке не нужна мотивация, ведь она сочетает любимое дело с заработком. Денег, которые художница зарабатывает на творчестве, ей хватает.

С землеробника в видеографа

23-летний Александр Рукин работает в видеографии уже более 5 лет, и в портфолио имеет сотни наработок. А началось все еще со студенческих лет.

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"После школы я поступил в университет на инженера-землеустроителя. И началось: сними что-то там, сними что-то здесь. Мне нравилось, но потом я понял, что на этом можно зарабатывать деньги. Сначала с кого-то я брал деньги за съемку, а с кого-то не брал. Тогда решил разработать портфолио", – говорит Александр.

А почему он не сразу пошел учиться на видеографа? Потому что туда было сложно поступить. Конкурс был – 11 человек на место. Но парень не жалеет, ведь уже имеет большой опыт в этом деле и постоянно занимается самообразованием.



Александр Рукин снимает свадьбы / Фото Свободное Радио

Сейчас в портфолио предпринимателя видео разного направления: социальная реклама, свадьба, политическая реклама, праздники и корпоративы, музыкальные клипы и тому подобное. Александр зарабатывает на жизнь только заказами.

По словам Александра, основное кредо в бизнесе – делать так, чтобы за качество не было стыдно. "У нас люди такие, привыкли экономить, многие заказывают, например, рекламу, но ставят определенные рамки – "Хочу дешево". Но я за качество, делаю все, чтобы конечный продукт был действительно качественным", – добавляет видеограф.

Создание собственного проекта "Свободное радио"

Интересно, что в свои 23 года Анастасия Шибико успешно руководит проектом "Свободное радио". Началось все также во время студенческих лет – во Львове Анастасия попробовала себя в роли менеджера нескольких медийных проектов и отдаленно сотрудничала с различными СМИ.

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Уже после получения диплома в 2017 году она начала задумываться над созданием собственного дела, которое бы приносило удовольствие, было полезным для других и помогало менять страну к лучшему.

Так, через некоторое время, встретив крутую команду, Анастасия переехала из Львова в Бахмут, где начала развивать свое дело. Финансовую поддержку проекту оказывают международные доноры. Интересно, что у себя молодая директор собрала такую ​​же юную команду.



Анастасия Шибико создала Свободное Радио / Фото Свободное Радио

Руководитель признается, что для поддержания высокого качества приходится жертвовать свободным временем. "Я даже после наркоза отвечала на какую-то рабочую почту и сообщения, а во время отпуска вместо пляжа сидела в кафе, потому что там была розетка", – добавляет Анастасия Шибико.

Предпринимательница уверена, что открывать свое дело стоит в молодости, потому что потом будет поздно и уже по-другому воспринимаются сложности.