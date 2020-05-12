5 причин, почему не стоит общаться с бывшими после расставания

Есть множество причин не возвращаться к бывшим после расставания и еще больше причин, чтобы даже не общаться с ним/ней. Ведь, во-первых, это общение не приводит ни к чему хорошему, а во-вторых, это лишь заставит вас снова волноваться.

Общение с бывшими – это воспоминания о хорошем, эмоции и часто попытки остаться друзьями после разрыва. Но такая дружба – идея не из лучших. Издание Lady.Tochka опубликовало несколько причин, почему не стоит продолжать общаться с бывшим партнером.

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Почему не стоит общаться с бывшими после разрыва

Невозможно построить новые отношения

Ваше общение не может нести исключительно дружеский характер. Он/она не будет поддерживать твои попытки познакомиться с другим человеком, а скорее даже будет препятствовать вашим попыткам найти себе хоть кого-нибудь.

И это не значит, что бывшие хотят вас вернуть. Им просто нужно видеть, что вы без них не можете построить новые отношения.



Не ведитесь на просьбу бывшего вернуться / Фото newsdaily

"С бывшим не считается"

Именно потому, что человек помнит, как ему было здорово с бывшим партнером, он будет иногда пользоваться таким общением в этих же целях.

По сути, ничего плохого в том, чтобы переспать с бывшим, нет. Но есть небольшой нюанс – это не даст вам возможность двигаться вперед.

Трудно объяснить такое общение нынешнему парню

Если вы с бывшим случайно столкнулись в супермаркете через 5 лет после разрыва и решили выпить кофе – это нормально, но даже в этом случае у твоего нынешнего парня могут возникнуть вопросы.

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Но если вы расстались недавно, но общаетесь более чем регулярно, вместе выгуливаете собак и у вас возникают мысли пригласить бывшего с его девушкой на двойное свидание в бар – это вообще нездорово. Знайте границу и уделяйте больше времени своему нынешнему любимому человеку.

Болезненные переживания

Не все расставания похожи на совместно принятое решение. Если кто-то из вас сделал другому больно, то встречи, общение и переписки до 5 утра будут только ухудшать ситуацию, загоняя вас (или его/ее) в эмоциональную нестабильность. Поэтому не идите на риски и просто не общайтесь с бывшим.

Различные цели общения

Часто люди общаются с бывшими, поскольку имеют разные цели общения. К примеру: