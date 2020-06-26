Вы замечали, что ваш ребенок плохо ведет себя в гостях или с другими детьми или устраивает истерику в неподходящий момент? Как же приучить малышей к дисциплине? Прежде всего, по словам психологов, ребенок должен знать, что ему можно делать, а что – нет.

Поэтому издание Family Today назвало несколько признаков, свидетельствующих о том, что вашим детям не хватает дисциплины и это нужно быстрее изменить.

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Пять признаков, что вашего ребенка нужно больше дисциплинировать

Ребенок "качает" свои права

Бесспорно, у ребенка есть права, и это хорошо. Ведь любящие родители заботятся о своем ребенке и обеспечивают его потребности и желания. Но когда ваш ребенок начинает от вас что-то ожидать или просить подарок вместо того, чтобы быть благодарным за что-то, это уже проблема.

Что делать в таком случае? Родителям нужно научить своего ребенка быть благодарным. Поэтому благодарите вы за хорошее поведение или оценки и учите его делать то же.

Подростки не проявляют доброту и сопереживание

Людям важно сопереживать и доброжелательно относиться к другим. Очень важно уметь достучаться до человека и помогать другим. И если ваш ребенок не проявляет хорошего отношения к окружающим, то это значит, что его надо больше дисциплинировать.



Учите ребенка доброте / Фото Освита Нова

Как это сделать? Вы можете привлечь его к какому-либо проекту, например, постричь газон у соседа или выгулять собаку бабушки. Они также могуть оказывать небольшие услуги, в частности убирать комнату родного брата или сестры или помыть посуду после ужина.

Ребенок не выполняет домашние дела

Если ваш ребенок не отвечает за свои действия и не выполняет домашние дела, которые ему поручили родители, то это тоже свидетельствует о проблеме.

Что делать в такой ситуации? Вместо того, чтобы настаивать на том, чтобы ребенок ответственно относился к каждому делу, которое он должен делать, объясните ему его обязанности. Психолог Лорен Тейбл призывает родителей делать записки-напоминания для ребенка. К примеру, напишите, что ему нужно сделать до вечера сегодня (развесить одежду из стиральной машины, выгулять собаку, попылесосить и т. п).

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Ребенка не волнуют другие

Если ваш ребенок не заботится о других, особенно о своей семье, то это означает, что его плохо дисциплинировали в детстве. Ведь это начало эгоистичной жизни. Вашему ребенку нужно научиться, что другие люди так же важны, как и он сам.

Что делать? Здесь также поможет обучение заботе о других. Научите своего ребенка воспринимать других как людей, которым нужна помощь. Пусть они помогут кому-то или сделают доброе дело.

Ребенок не чувствует вины

Ваш ребенок отказывается чувствовать вину за плохой поступок? Это свидетельствует о том, что таким образом он отказывается брать ответственность за свои действия. Дети не думают, что сделали что-то не так.

Что делать родителям? Показать ребенку последствия его плохих дел. Ведь когда дети не чувствуют своей вины в чем-то, то они не понимают, что это неправильно. Поэтому научите их разнице между правильным и неправильным и заставляйте брать ответственность за свои действия.