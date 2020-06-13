Все должно быть в свое время, и с отношениями так же. Поэтому иногда просто стоит оценить все "за" и "против", а затем сделать вывод, что вам пока не нужны отношения.

Иногда бывает так, что людям хочется окунуться в отношения, как в романтических фильмах, поэтому они бросаются на все сайты знакомств, чтобы найти себе пару и, не найдя, разочаровываются. Почему так происходит? Одна из причин – вам просто не нужны отношения, пишет издание Liza.

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Как понять, что вам не нужны отношения

Вы не хотите быть одинокими

Некоторые люди не хотят быть одинокими в то время, как все вокруг ходят парами, женятся, поэтому стремятся начать новые отношения. Но вы не будете в них счастливы. Поэтому выход из этой ситуации один: попробуйте записаться к психологу и обсудите с ним свои чувства. Хороший специалист поможет избавиться от навязчивого желания не находиться в одиночестве.

Вы хотите отомстить

Мстить бывшему или кому угодно, используя для этих целей кого-то другого – нечестно и некрасиво. Ведь это, откровенно говоря, даже не отношения. К тому же, это низко по отношению к человеку, который может испытывать к вам настоящие чувства.



Не ищите новые отношения, чтобы отомстить бывшему / Фото Wdfiles

Что делать в таком случае? По словам психологов, лучшая месть – это успех. Поэтому добивайтесь успеха в какой-то сфере, получите повышение на работе, самореализовуйтесь или найдите интересное хобби. В конце концов, можно отправиться в спортзал и сделать себе тело своей мечты за несколько месяцев.

Вы хотите заставить ревновать или обратить на себя внимание

Эту ситуацию также нельзя назвать до конца честной, потому что вы хотите использовать другого человека, чтобы привлечь внимание. К тому же, это бесполезно, потому что если человек вас не любит, то и ревновать не будет.

Вы ищете "идеального мужчину"

Иногда девушка мечтает найти "идеального мужчину", но это лишь образ, созданный сетями. На самом деле вам никто не будет казаться таким хорошим, поэтому все отношения будут для вас не такими, и не принесут удовольствие. То, возможно, стоит обратиться к психологу или подумать, кто вам нужен?

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Вы хотите забыть старые отношения

Все отношения, даже бывшие, остаются с человеком и будут возникать как воспоминания. Поэтому искать новые, чтобы забыть предыдущие – не поможет вам. Можно исцелить разбитое сердце совсем по-другому, менее токсично – позвольте времени вылечить ваши раны. Кроме того, можно заняться спортом, саморазвитием, творчеством и проводить много времени с друзьями.