Не зря говорят, что последний месяц лета является самым быстрым и желанным, ведь после него нас ждут холодные осенние и зимние будни. Чтобы порадовать себя и детей перед учебным годом и рабочими буднями после отпусков, предлагаем несколько развлечений для души, которые можно устроить даже во дворе вашего особняка.

Несмотря на гаджеты, разнообразные игрушки и зоны отдыха в торговых центрах, дети часто повторяют едва ли не самую любимую фразу родителей: "Мне скучно". Чтобы предотвратить это или развеселить своих малышей, издание Pop Sugar предлагает 6 игр для веселого времяпрепровождения в конце лета.

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Жонглирование водяным шаром

Такая игра точно развеселит ваших ребятишек в жаркую погоду. Предложите им одеть купальники или же легкие футболки и шорты, и айда устраивать украинскую "горячую картошку"! Наберите в воздушные шарики воду, перевяжите их ниткой и бросайте в друг друга, пока один из несчастливцев не станет "жертвой" вашей подачи.

Уличная живопись

Не поскупитесь для детей на разноцветные мелки и позвольте им раскрасить ваш двор или тротуары яркими рисунками. Чтобы дети испытывали еще большее восхищение, проведите этот процесс вместе с ними. Фантазируйте и увидите, как хорошо у вас получается рисовать вместе с вашими детьми.



Рисунок на асфальте / Фото: Pexels

Садовое сафари

Даже если вам пришлось отменить семейный поход, вы все равно можете подарить своим детям атмосферу живой, дикой природы. Просто скажите детям, что собираетесь на сафари на насекомых в собственном дворе. Оденьте на них шляпы, дайте увеличительное стекло и записные книжки, чтобы они записывали свои наблюдения, и вместе с детьми познавайте живую природу!

Экстремальные игры на лужайке

Как сделать так, чтобы игра, в которую ваши дети играли десятки раз, казалась новой и захватывающей? Сделайте их "экстремальными" вместе с водяными разбрызгивателями для газонов. Вот увидите, что любая игра – будь то бадминтон или волейбол, или футбол – станут настоящим испытанием для вас и ребятишек.

Созерцание звезд перед сном

Есть что-то невероятно успокаивающее в том, чтобы смотреть на ночное небо. В ясную ночь пусть дети однажды лягут спать чуть позже, чтобы посмотреть на звезды. Даже если у вас нет телескопа, вы можете увидеть множество небесных тел в ночном небе, от Луны до планет, таких как Венера, Юпитер или Марс, и ярких созвездий, таких как Большая Медведица, Орион и другие. Наблюдение за звездами является не только познавательным занятием, но и помогает малышам расслабиться перед сном.



Звездное небо / Фото: Pexels