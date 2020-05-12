5 самых больших страхов всех родителей на карантине: как от них избавиться

На самоизоляции родители стали еще больше опасаться за своих детей. Ведь в мире много чего меняется, все сложнее стало оберегать малышей.

Издание Освіторія исследовало, как это происходит и что делать, чтобы эти страхи преодолеть.

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5 самых больших страхов родителей на карантине

Не останется ли у ребенка коронавирусная психотравма?

Узнав много о коронавирусе, однажды ребенок может заявить, что даже у его мишки – COVID-19, а разбросанные по квартире игрушки показывают, что нельзя подходить близко друг к другу. Это так называемые вариации на тему социальной дистанции.

К тому же, детям сложно осознать, почему они должны быть дома в прекрасную весеннюю погоду, если улица полна всевозможных камней, палок и луж. Хотя кажется, что родители говорят с детьми о карантине взвешенно и спокойно, все объясняют, но все же взрослые волнуются: не травмирует ли это детей?



Родители боятся за психику детей из-за коронавируса / Simya Фото

Что попробовать родителям: психологи предлагают детям нарисовать улицу, по которой они гуляют с родителями. А потом – свои самые большие страхи. Так, на улице будут одновременно идти улыбающиеся люди без масок и страх дочери/сына — паук или монстр из компьютерной игры.

Не инфицируется ли ребенок коронавирусом?

Раньше возгласы детей: "Что-то мне холодно" или "Голова болит" казались жизненными мелочами, ведь в большинстве случаев это означало, что малыш не хочет убирать игрушки или учить уроки. Сейчас же от каждого покашливания родителей самих начинает морозить: "А если ребенок простудился" или сразу "заразился вирусом COVID-19".

Так, медики утверждают, что сегодня немало родителей с более-менее здоровыми детьми бегут в больницы, где как раз можно заразиться. Ведь им страшно пропустить первые симптомы, поздно начать лечение и прочее. Часто страх болезни опаснее самой болезни.

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Что делать родителям? Можно посоветоваться по телефону с семейным врачом, педиатром. И не надо быть слишком бдительными. Позвольте себе реагировать на все, как до карантина: насморк – не катастрофа. Резкое повышение температуры или нарушение дыхания напугали бы вас в любом случае. Вот на это и ориентируйтесь. Ведь COVID-19 по многим симптомам не отличается от гриппа или пневмонии.

Чем занять ребенка, когда закончатся идеи?

Эксперты дают советы, которые могут заинтересовать детей в 5-7 лет, но это не всегда срабатывает в реальности. Возможно, на второй месяц карантина малышей уже просто ничего не веселит.

Ведь за это время они с родителями сделали уже немало неожиданного: перебрали старые альбомы с фотографиями, покрасили куклам волосы, провели немало "челленджей" и тому подобное. Но часто они продолжают скучать по друзьям и кажется, что они уже устали от этого всего.



Родители развлекают ребенка на карантине / фото Eva

Что попробовать родителям: придумывать идеи наперед вместе с детьми. Это принесет хоть какие-то результаты, ведь сам процесс придумывания увлекает детей, а родители не чувствуют себя беспомощными перед детским "Чем мне заняться?"

Не плохие ли они родители?

На карантине в соцсетях родители делятся тем, как их дети пекут пироги, играют на скрипке и разбирают ноутбук. Говорят, что во время самоизоляции таланты раскрываются, если есть родительская поддержка. Но если ваши дети ничего такого не делают, то не расстраивайтесь, главное – чтобы им было весело заниматься тем, что они делают дома.

Что попробовать: родители могут в свободное от работы и быта время придумать малышу интересное занятие, которое им понравится. Даже если это соревнования по запуску мыльных пузырей или шевелению ушами. Во-первых, это тоже может мило смотреться на фото, а во-вторых, радостная атмосфера дома даст немало часов удовольствия.

Безопасно ли будет в детсаду или школе в сентябре?

Если карантин закончится и новый учебный год начнется, как раньше, за партами, не будет ли среди 30 учеников кого-то инфицированного? Будет ли без присмотра ребенок мыть руки? А будут ли дети придерживаться социальной дистанции на перерыве? У родителей возникает множество вопросов, связанных со школой или садиком.



Родители волнуются, как дети пойдут в школу / Фото Timeforaction

Что в такой ситуации делать? Пообщайтесь на эти темы с другими родителями класса или группы и, если есть понимание, с учителями или воспитателями. Узнать, что планирует менять школа (детсад). Вместе с другими родителями поищите конструктив: что можно сделать, пока есть время. Скажем, заранее приобрести запас антисептических средств.

Так, например, в Италии, которая первой выходит из карантина, в некоторых классах клеят разметки, куда становиться, чтобы сохранять расстояние в 1,5 метра, а к партам крепят разделители.