6 серьезных признаков, что ваш брак под угрозой разрыва

Каждый день по всему миру распадаются браки. Уверены ли вы, что ваш не станет следующим? Ведь некоторые проблемы в отношениях многие пары не могут решить. И иногда это становится настолько серьезным, что приводит к разводу.

Психологи назвали определенные поступки и поведение партнеров, которые тоже могут повлиять на разрыв, пишет Yourtango. Поэтому, если приведенные ниже признаки присутствуют в вашей паре, советуем вам прекратить это делать.

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6 признаков того, что ваш брак под угрозой разрыва

Вы прислушиваетесь к другим людям, а не партнеру

Независимо от того, насколько мелкой или незначительной может казаться спор, если вы постоянно принимаете сторону других людей и прислушиваетесь к их советам, а не вашей половинки, то это признак, что ваш брак имеет серьезные проблемы.

Ведь брак – это сильная связь обоих людей. К тому же, во время бракосочетания вы искренне говорите слова: "Я всегда буду рядом с этим человеком, несмотря ни на что. И в горе, и в радости".

Заключения брака / Фото volyn24

И если вы постоянно становитесь на чужую сторону, то это только разрушает отношения. Со временем ваша половинка потеряет веру в вас через это и, в конце концов, это разрушит ваш брак. Поэтому каждый раз, когда между вами возникает конфликт, тщательно подумайте, прежде чем не слушать его и принимать чужие советы.

Вы унижаете друг друга

Вы не должны скрывать свои истинные чувства в браке, но унижения второй половинки выходит за рамки дозволенного. Это заставляет вашего партнера чувствовать себя ничтожным, униженным и создает представление, что вы не заботитесь о нем/ней.

Такие действия могут означать, что вы пытаетесь причинить партнеру боль, чтобы спровоцировать его/ее или таким образом пытаетесь получить власть над ним/ней. Унижение кого-то может проявляться во многих формах: насмешки над ошибками; не принятие идей и мыслей, которые партнер считает важными и прочее.

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Это особенно ужасно, если вы делаете это перед другими людьми, в частности друзьями или даже вашими детьми. То, что происходит за закрытыми дверями, это одно, но если ваша половинка демонстрирует неуважение к вам перед другими, то это признак, что ваш брак нуждается в помощи и может разрушиться.

Вы спите на отдельных кроватях

Это один из общих признаков расторжения брака, хотя большинство пар эту проблему игнорируют. Ведь вы проводите одну треть своей жизни во сне. Поэтому, если вы не спите в общей постели, то действительно ли вы являетесь супругами?

Общая кровать – это больше, чем просто сон. К тому же, секс является жизненно важной частью здорового брака. И когда супруги перестают спать вместе, это часто является признаком, что ваш брак под угрозой разрыва.

Избегания близости – плохой признак / Иллюстративное фото

Кроме того, существует мощный психологический эффект окончания и начала каждого дня вместе, который вы не сможете получить в отдельных кроватях. Это может стать причиной того, что один из вас избегает другого.

Если вы не готовы спать вместе, то вы не готовы к супружеской жизни, и никакие чувства не изменит этого.

Но существуют определенные ситуации, когда в счастливом и здоровом браке пара может спать на отдельных кроватях:

Если вы работаете в разное время.

Если у кого-то из вас есть проблемы со здоровьем.

Если вам нужно покинуть город по делам (командировки, работа).

Вы хотите отдохнуть от брака

Брак нельзя просто "выключить", когда он вам надоел. Если вы хотите сделать перерыв в браке, это означает, что вы просто не готовы признать, что ваши отношения закончены и надо подавать на развод.

В такой ситуации обычно вы двое находитесь в постоянном раздражении и конфликтуете друг с другом. Вы продолжаете ругаться на одни и те же темы и просто устали смотреть друг на друга в конце длинного дня.

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Пара может считать, что отдаление друг от друга на некоторое время – это хорошая идея, потому что вы научитесь по-настоящему ценить партнера, но это не всегда срабатывает.

Вы перестаете носить обручальное кольцо

Этот признак зависит от обстоятельств - если ваш брак идеален в других аспектах, но вы не носите обручальное кольцо, то вам не о чем беспокоиться.

Проблема возникает именно тогда, когда у вас уже существуют проблемы в браке, и вы или ваш партнер специально снимает обручальное кольцо. Это может быть прямым сообщением о том, что, если он/она не будет действовать так, как кто-то хочет, то вы потерять то друг друга.

Такие действия свидетельствуют о серьезных проблемах с любовью и близостью. Вы можете сказать: "Кого это волнует? Это же просто кольцо", но на самом деле это гораздо больше, это символ вашей совместной жизни.

Признаком будущего разрыва может быть то, что пара не носит обручальных колец / Фото Особая

Вы перестаете спорить

Это может показаться странным, но если вы не спорите, разве это не признак того, что с вашим браком все хорошо? Так, конфликт может привести к напряженности или вызвать проблемы, но полное прекращение споров – это путь к катастрофе.

В лучшем случае, это признак того, что вы так заботитесь о браке, что готовы полностью подавить свои мысли и чувства и позволить другому человеку всегда добиваться своего. Но, правду говоря, конфликт является необходимой частью здорового брака. Ведь именно так пара решает все споры и лучше узнает друг друга.

Полное отсутствие споров на самом деле может означать что-то хуже. К примеру, что вы перестали заботиться друг о друге или вам нет за что бороться, вы живете совершенно разными жизнями.