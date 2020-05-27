5 серьезных проблем в общении с партнером: советы, которые помогут их решить

Психологи утверждают, что разговоры могут решить множество проблем в паре, однако часто именно неумение общения может стать проблемой в отношениях. Эксперты назвали шесть главных конфликтов, которые время от времени появляются из-за коммуникации партнеров.

Общение, пожалуй, является важнейшим ключом ко всем отношениям. Ведь пары нуждаются в поддержке друг друга, в том числе понимании и внимании, пишет издание Anywell.

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Проблемы общения в паре

Не общаться вообще

Для некоторых коммуникация может быть неудобной, поэтому партнеры могут избегать ее, думая, что конфликты пройдут сами собой. Но такие молчанки, в итоге, вредят отношениям, ведь ситуация не меняется к лучшему, а со временем только ухудшается.

Как это решить? По словам психологов, важно найти способы исправить именно общение, а не вторичные проблемы, которые возникли из-за этого.

Для начала попробуйте поговорить с партнером с помощью таких вопросов:

"Как ты думаешь, что у нас получается хорошо, когда мы общаемся?"; "Как мы могли бы сделать наше общение лучше?"; "Чего бы тебе хотелось от меня, когда мы общаемся?".



Больше общайтесь с второй половинкой / Фото hsmedia

Бояться, что все ухудшится, если углубиться в это

Люди часто стараются не углубляться в определенные проблемы, потому что боятся, что от этого ситуация ухудшится. Но на самом деле все наоборот. Если проблему игнорировать, она будет оставаться причиной для конфликтов. Поэтому лучше искать выход из недоразумения сразу же, когда оно возникнет.

Пытаться доказать свою правоту

Общение, когда один из партнеров лишь хочет доказать свою правоту, обречено на провал. Ведь единой правды не существует: каждый из партнеров думает по-своему и имеет собственное видение ситуации. Поэтому партнеры должны признать чувства друг друга, даже если они очень разные. Сделайте целью для разговора поиск взаимопонимания, а не достижение победы.

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Позиция: защищаться и не слушать

Запомните, что обсуждение нужно для того, чтобы понять друг друга, а не чтобы согласиться с мнением партнера. Люди ошибаются, думая, что они должны договариваться, но на самом деле вполне нормально, что ваши точки зрения не совпадают.

Однако, вы можете попытаться услышать друг друга и принять другой взгляд на ситуацию. Для этого нужно внимательно слушать, а не пытаться победить. Это поможет смягчить конфликт, а в будущем избежать нового.

Отказываться от общения

Часто люди начинают молчат во время ссоры, потому что их переполняют чувства и эмоции. Чтобы такого не происходило, периодически делайте перерывы. Если чувствуете, что вам хочется замкнуться, отдохните 20 минут. После этого, когда вам станет лучше, скажите партнеру, что хотите вернуться к разговору.