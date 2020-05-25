5 советов, как освежить чувства в отношениях

Постоянная самоизоляция дома и пребывание друг с другом 24/7 может стать настоящим испытанием для любой пары. Поэтому, чтобы чувства не остыли в бытовых делах, воспользуйтесь простыми и эффективными способами, которые помогут освежить отношения.

Очень часто в начале все кажется интересным и ярким, но с течением времени люди привыкают друг к другу и перестают прилагать максимум усилий, чтобы удивлять и завоевывать друг друга. Поэтому, издание Сегодня подготовило несколько советов, которые освежат чувства.

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Как освежить чувства в паре

Говорите обо всем

Психологи уверяют, что стресс может спровоцировать множество претензий к любимому человеку. И если о них не говорить, не решать проблемы и не искать компромиссы, то это может сильно ухудшить ситуацию в паре, или даже грозит разрывом.

Поэтому, прежде всего, разговаривайте о всяких пустяках и вопросах с любимым человеком, и без претензий, спокойно.

Удивляйте друг друга

Наверное, все пары имеют собственные привычки и традиции. Но, в отношениях должно быть и место спонтанности, проявлению фантазии и сюрпризам. Поэтому попробуйте удивить своего партнера, это добавит что-то новое в отношения и обязательно их освежит.



Устраивайте сюрпризы друг другу / Фото Bodo

Горячие разговоры

Освежить отношения можно с помощью горячих разговоров о сексе, выражая собственные фантазии и желания. Пара даже может составить некий план по реализации задуманного.

Устройте свидание

С ослаблением карантина у влюбленных есть больше возможностей для свиданий. Включите фантазию и используйте подсказки вашего партнера, о которых он когда-то вам говорил/а, и устраивайте свидания.

Скучайте друг по другу

Самоизоляция уже могла надоесть всем парам и почти не оставила между партнерами личного пространства. Поэтому постарайтесь заняться каждый своим делом за пределами дома. По возможности, проведите день-другой у родителей. Создайте вместе с партнером такие условия, чтобы вы успели соскучиться друг по другу.