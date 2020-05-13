5 способов быть счастливыми в отношениях
У любви в отношениях нет единого рецепта, однако психологи выявили 5 основных аспектов, которые помогут избежать болезненной привязанности. Вы построите свои отношения крепкими, а сами будете оставаться счастливыми рядом с любимым человеком.
Некоторые считают отсутствие болезненной привязанности недостаточно сильной любовью. Психологи же уверены, что любая драма со слезами, истериками, ревностью, любые болезненные недоразумения, ведущие к страданию, с любовью не имеют ничего общего, пишет издание ELLE.
Цікаво! Як зробити так, щоб чоловік постійно про вас думав
5 способов быть счастливыми в отношениях
- Шаг 1: отличайте любовь от зависимости
Любовь всегда должна быть взаимной. Ведь любая эмоциональная привязанность предполагает определенную зависимость, которая приводит к потере достоинства и снижению самооценки. Таким образом, находясь в отношениях, в которых вы страдаете, "эмоциональный вакуум" и боль сами по себе не исчезнут.
Важно понимать, что приверженность в отношениях формируется на основе специфических эмоциональных процессов. Некоторые люди настолько нуждаются в любви, что путают ее с тотальным контролем, а страсть с ревностью.
Ведь любовь – это история не о боли, а о радости и гармонии, которые способствуют личностному росту обоих партнеров.
- Шаг 2: осознайте, что отсутствие привязанности – это и есть любовь
Осознание того, что любовь – это не только драма и слезы, приходит к каждому рано или поздно. Если вы привыкли страдать и только так чувствовать, что в жизни есть место эмоциям, то стоит глобально пересмотреть свои убеждения.
Не привязывайтесь к партнеру / фото iStock
Запомните одно простое правило: любовь заканчивается там, где затрагивается чувство собственного достоинства. Главным критерием является ваша самооценка. Если вас унижают, высмеивают, оскорбляют ваши ценности или заставляют чувствовать себя слабыми, то это не любовь.
- Шаг 3: станьте тем человеком, которого хотите встретить
Когда человек строит свои отношения на основе привязанности и зависимости, то он часто явно или скрыто чувствует себя так, словно не справится в одиночку: ему неинтересно быть наедине с самим собой.
Поэтому начните с себя: не пытайтесь искать виновных в случившемся, успокоиться в постоянных вечеринках или новом романе. Как только вы осознаете свою проблему и наведете порядок внутри себя, полюбите себя и научитесь получать удовольствие от общения с самим собой, то у вас появятся и гармоничные отношения.
Читайте также! 10 вещей в отношениях, которые показывают настоящую любовь
- Шаг 4: занимайтесь тем, что вам нравится, и найдете родственную душу
Смысл этого совета в том, что не стоит переживать за то, что некоторое время вы будете без пары, ведь человека лучше искать со схожими интересами и увлечениями.
- Шаг 5: Понимайте, что отношения – это компромисс
Идеальных людей не существует, поэтому нужно искать компромисс, мириться с недостатками и находить общие интересы с близким человеком, иначе гармонии в отношениях достичь вряд ли удастся.
И не пытайтесь сделать ваши чувства и эмоции достоянием общественности, описывая каждый шаг и счастливые моменты с окружающими. Ваши отношения касаются только вас двоих.