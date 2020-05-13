У любви в отношениях нет единого рецепта, однако психологи выявили 5 основных аспектов, которые помогут избежать болезненной привязанности. Вы построите свои отношения крепкими, а сами будете оставаться счастливыми рядом с любимым человеком.

Некоторые считают отсутствие болезненной привязанности недостаточно сильной любовью. Психологи же уверены, что любая драма со слезами, истериками, ревностью, любые болезненные недоразумения, ведущие к страданию, с любовью не имеют ничего общего, пишет издание ELLE.

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5 способов быть счастливыми в отношениях

Шаг 1: отличайте любовь от зависимости

Любовь всегда должна быть взаимной. Ведь любая эмоциональная привязанность предполагает определенную зависимость, которая приводит к потере достоинства и снижению самооценки. Таким образом, находясь в отношениях, в которых вы страдаете, "эмоциональный вакуум" и боль сами по себе не исчезнут.

Важно понимать, что приверженность в отношениях формируется на основе специфических эмоциональных процессов. Некоторые люди настолько нуждаются в любви, что путают ее с тотальным контролем, а страсть с ревностью.

Ведь любовь – это история не о боли, а о радости и гармонии, которые способствуют личностному росту обоих партнеров.

Шаг 2: осознайте, что отсутствие привязанности – это и есть любовь

Осознание того, что любовь – это не только драма и слезы, приходит к каждому рано или поздно. Если вы привыкли страдать и только так чувствовать, что в жизни есть место эмоциям, то стоит глобально пересмотреть свои убеждения.



Не привязывайтесь к партнеру / фото iStock

Запомните одно простое правило: любовь заканчивается там, где затрагивается чувство собственного достоинства. Главным критерием является ваша самооценка. Если вас унижают, высмеивают, оскорбляют ваши ценности или заставляют чувствовать себя слабыми, то это не любовь.

Шаг 3: станьте тем человеком, которого хотите встретить

Когда человек строит свои отношения на основе привязанности и зависимости, то он часто явно или скрыто чувствует себя так, словно не справится в одиночку: ему неинтересно быть наедине с самим собой.

Поэтому начните с себя: не пытайтесь искать виновных в случившемся, успокоиться в постоянных вечеринках или новом романе. Как только вы осознаете свою проблему и наведете порядок внутри себя, полюбите себя и научитесь получать удовольствие от общения с самим собой, то у вас появятся и гармоничные отношения.

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Шаг 4: занимайтесь тем, что вам нравится, и найдете родственную душу

Смысл этого совета в том, что не стоит переживать за то, что некоторое время вы будете без пары, ведь человека лучше искать со схожими интересами и увлечениями.

Шаг 5: Понимайте, что отношения – это компромисс

Идеальных людей не существует, поэтому нужно искать компромисс, мириться с недостатками и находить общие интересы с близким человеком, иначе гармонии в отношениях достичь вряд ли удастся.

И не пытайтесь сделать ваши чувства и эмоции достоянием общественности, описывая каждый шаг и счастливые моменты с окружающими. Ваши отношения касаются только вас двоих.