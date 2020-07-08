Близость – это не просто увлечение или общее время для современных пар. Это психологическое состояние, которое основано на глубокой потребности в любви и привязанности. Хотя кое-кто ошибочно относит к близости лишь интимную жизнь.

Да, близость может включать физическое прикосновение, но это далеко не единственное, что оно действительно означает. Счастливые пары имеют несколько типов близости. Речь идет о том, чтобы быть вместе и создавать связи, которые являются неотъемлемой частью любых отношений, пишет издание Yourtango.

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Даже на базовом уровне близость определяется как "близкие, знакомые и нежные или любящие личные отношения с другим человеком".

По словам экспертов, часто, когда партнеры начинают отдаляться друг от друга, главной проблемой этого является отсутствие близости, которая и способствует росту и развитию отношений. Когда в ваших отношениях отсутствуют постоянные связи, они становятся уязвимыми для токсичности.

Итак, существует несколько различных типов близости, и каждый из них играет решающую роль для пары и влияет на их личную жизнь.

Пять важнейших типов близости в отношениях

Эмоциональная близость

Это самый высокий и наиболее актуальный тип близости, который необходим в романтических отношениях. Эмоциональная близость – это соединение ума и чувств со второй половинкой. Влюбленные люди, обычно, делятся друг с другом собственным опытом. Этот тип близости помогает вам понять своего партнера, увидеть его с недостатками.

Эмоциональная близость в отношениях / Фото narcity

Физическая близость

В отношениях вы переходите к фазе физической близости, как только понимаете истинные чувства и отношение вашего партнера. Этот уровень интимности включает, в частности, секс и другие формы физического контакта – объятия, поцелуи, держание за руки и тому подобное.

Интеллектуальная близость

Это жизненно важный тип близости, оторый имеет решающее значение в жизни каждой пары, дружеских отношениях или партнерстве. Он направлен на то, чтобы поделиться своими мыслями и переживаниями. В частности, это может быть обмен интеллектуальными мыслями и идеями с вашим партнером с помощью дискуссий.

Это такая "нить", которая связывает вас вместе и укрепляет, когда вы занимаетесь обсуждаете что-то друг с другом. Это может также включать мозговой штурм с вашим партнером для решения соответствующих вопросов и проблем.

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Духовная близость

Некоторые эксперты считают это важнейшим типом близости. Духовная близость может рассматриваться как центр, из которого проектируются все другие типы близости. Это происходит из-за того, что люди вместе, верят друг в друга и вдохновляют.

В этой фазе партнеры чувствуют, как им хорошо вместе, они могут общаться на любые темы и чувствовать себя счастливо, просто будучи рядом с близким человеком.

Рекреационная близость

Многие пары стремятся достичь той точки, когда они чувствуют комфорт и радость в совместном отдыхе. Это может быть какой-то вид спорта, поход в кино, прогулка в парке и тому подобное.

Когда вы уделяете время участию в развлекательных мероприятиях и разделяете общие интересы, вы цените свое время вместе больше, чем когда-либо ранее.