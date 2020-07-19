Дети любят что-то исследовать и родителям нужно эту любознательность направить в нужное русло. Эксперты советуют занять малыша безопасными, простыми и интересными экспериментами, которые можно повторить дома, и сделать каникулы ребенка незабываемыми.

Издание WoMo опубликовало несколько интересных экспериментов. Эти опыты не требуют дорогих или редких компонентов, специального оборудования или особых навыков и могут действительно "разгрузить" карантинные будни малышей.

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5 увлекательных экспериментов для детей

Мыльный пузырь в тарелке

Эксперимент с мыльным пузырем / Фото Womo

Это очень простой и зрелищный эксперимент, с которым справятся даже дети, которые не ходят в школу. К тому же, мыльные пузыри являются страстью многих малышей.

Для опыта вам понадобится:

глубокая и широкая суповая тарелка;

немного воды (половина тарелки);

несколько капель моющего средства для посуды;

пластмассовая трубочка от сока.

Как его сделать? Налейте в тарелку воды и добавьте моющее средство, затем неглубоко погрузите в воду трубочку и аккуратно выдуйте большой мыльный пузырь. Некоторых маленьких детей это мыльное шоу может занять даже на час.

Надувание воздушного шарика углекислым газом

Шарики надуваются углекислым газом / Фото Womo

Такой опыт может подарить вашему ребенку радость настоящего научного открытия.

Что для этого нужно:

пустая пластиковая бутылка от газированной воды;

столовый уксус, около 50-100 мл;

пищевая сода (2-3 чайные ложки);

воздушный шарик.

Налейте уксус в бутылку, а в воздушный шарик насыпьте соду. Затем аккуратно наденьте шарик на бутылки так, чтобы сода не высыпалась сразу в бутылку. И когда вы убедитесь, что шарик плотно натянут на горлышко бутылки, поднимите его над шейкой так, чтобы вся сода высыпалась в уксус. Реакция взаимодействия этих компонентов начнется немедленно и углекислый газ быстро надует шарик.

Карандаши в пакете с водой

Карандаши в пакете с водой / Фото Womo

Если проткнуть пластиковый пакет карандашом и залить в него воду, то вода будет вытекать из отверстий. Однако если сначала налить в полиэтиленовый пакет воду, а затем проткнуть его насквозь карандашом, и оставить его в отверстиях, то вода не будет вытекать.

Все потому, что при разрыве полиэтилена его молекулы притягиваются друг к другу, поэтому полиэтилен "прочно охватывает" карандаш, плотно к нему прилегая, и не пропускает воду.

Для опыта вам понадобится:

полиэтиленовый пакет;

несколько карандашей (желательно круглых);

вода.

Радуга в тазике

Радуга на руках ребенка / Фото Womo

В солнечном свете, который кажется нам белым, на самом деле "намешаны" все цвета радуги. Чтобы это увидеть, нужно взять:

емкость с водой;

карманное зеркальце;

фонарик;

белый лист бумаги.

Положите зеркальце на дно емкости с водой. Направьте на зеркальце луч фонарика. "Поймайте" отраженный зеркалом луч на белую бумагу и у вас появится радуга. А все потому, что, проходя через воду, свет раскладывается на составляющие цвета.

Невидимые чернила

Невидимые чернила видно только через тепло / Фото Womo

Когда-то художники прибегали к невидимым чернилам, которыми писали секретные послания, а другие персонажи просто проводили листком бумаги над огнем свечи и читали эти слова. В этом эксперименте вам придется следить за безопасностью ребенка.

Для этого опыта вам потребуется:

листок белой бумаги;

лимонный сок;

что-то горячее (лампа, утюг, свеча и т.д.);

палочка / кисточка.

Напишите что-то лимонным соком на бумаге, дайте соку высохнуть (писать можно молоком, уксусом, соком лука). Тогда на бумаге ничего не будет. Затем нагрейте бумагу (прогладьте утюгом или подержите над лампой) и так таинственное послание появится. Это случается из-за того, что органические вещества окисляются – при нагревании "горят" и приобретают коричневый цвет.