Воспитание детей – важная тема для родителей. Домашнее воспитание – это индивидуальный подход каждого из родителей к своему ребенку. Французский психоаналитик Франсуаза Дольто отметила важнейшие тезисы о детско-родительских отношениях и взаимном уважении.

Эксперт Франсуаза Дольто издала книгу "На стороне ребенка" еще 30 лет назад, хотя ее до сих пор адаптируют и переиздают на большинстве языков мира. В 2018 году книга вышла в Украине и называется "Борьба за ребенка: Как избежать стереотипов и штампов воспитания". О важнейших правилах, которыми следует пользоваться всем родителям, пишет Освитория.

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Основные принципы воспитания детей

1. Универсальных правил воспитания не существует

Незыблемых правил воспитания не существует, как нет идеальной методики воспитания и образцовых семей, потому что каждый ребенок уникален. По мнению Дольто, лучшие помощники в воспитании – это интуиция, критический ум, находчивость и смелость.

Дольто предлагала родителям смириться с тем, что ошибки неизбежны. Вместо того, чтобы сравнивать детей с их сверстниками, а себя – с другими родителями, копировать кого-то и вообще постоянно стремиться к "норме", стоит спокойно идти своим путем, не поддаваясь чувству вины.

2. Общение с ребенком – самое важное

Психоаналитик призывает родителей как можно чаще будить в себе забытые детские ощущения. Если родители окунутся в детство, то смогут лучше понять ребенка, почувствовать его переживания и найти правильные слова поддержки.

3. Уважайте ребенка и его желания

Родители должны соблюдать сильную воспитательную позицию при условии, что будут безоговорочно уважать ребенка. Дольто считает неприемлемым и унизительным насильственное кормление или укладывание спать. Она призывает не зацеловывать детей, особенно против их воли.

"Мы обсыпаем ребенка ласками, считая, что тем самым проявляем к нему доброжелательность. На самом деле это мы сами пытаемся найти спасение и надежду в его объятиях, стараемся избежать сиротства и одиночества. Все это не имеет никакого отношения к доброжелательности. Это всего лишь эгоизм", – отметила психоаналитик.

4. Не обсуждайте ребенка в его присутствии

Франсуаза Дольто советует родителям как можно реже обсуждать ребенка в его присутствии, потому что такие разговоры превращают его в шута.

"Уважать ребенка – значит интегрировать его в жизнь родителей и научить его, в свою очередь, уважать их", – говорит Дольто.

5. Научиться говорить "нет" – обязанность родителей

Потребности ребенка должны быть увовлетворены, но выполнять все желания детей совсем не обязательно. Отказ повышает творческий потенциал ребенка: он борется с разочарованием, мечтает, сублимирует, придумывает, как достичь цели.