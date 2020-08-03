Каждый из нас мечтает об идеальных отношениях, которые мы видим в фильмах, сериалах, или когда наблюдаем за историей любви любимых блогеров. Мы рисуем в своем воображении идеального мужчину, но тот, кого мы так сильно ждем, либо не появляется в нашей жизни, либо же перестает для нас быть идеальным. Что нужно сделать, чтобы жить в прекрасных отношениях – читайте дальше.

Соцсети всячески показывают нам фотографии со счастливыми улыбающимися парами, которые обнимаются и целуются. Девушки ставят себе в статусы лозунги о том, что они "самые счастливые мамы и жены", "любимые женщины". Мужчины постят радостные фото со своими семьями. Ваши друзья и знакомые активно строят отношения со своими партнерами, постоянно развиваются, создают семью, рожают детей, а вас до сих пор не устраивает ваш избранник.

Читайте также Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака: ответ астролога

Если такая картина вам знакома, то советуем узнать, как усовершенствовать отношения с любимой половинкой, информирует Tochka.net.

Люди не одинаковые и имеют право делать что-то по-разному

Осознайте, что это нормально, когда кто-то сова, а кто-то жаворонок; что кто-то любит слушать музыку утром, а кто-то хочет провести первый час после пробуждения в тишине. Поймите, что вы росли в разных семьях, дружили с разными людьми, у вас разные предпочтения и ценности, и в этом ничего плохого нет.

Вы просто разные люди, и сколько бы вы не пытались "вылепить человека" под себя, ваши попытки не увенчаются успехом. Не потому, что кто-то из вас в чем-нибудь плохой. Просто вы либо принимаете эту разницу, либо ищете чьи-то недостатки.

Иногда стоит смолчать

Быть искренним со своей половинкой – это замечательное решение построить хорошие отношения, но не стоит рассказывать обо всем, что вы думаете. Если ваши разговоры будут похожи на непрерывный поток ненужной информации, поверьте – это не приведет ни к чему хорошему.

Никогда не указывайте что и как надо делать

Давайте советы только тогда, когда вас об этом просят. Не навязывайте никогда то, что кажется правильным только вам. У вашего партнера может быть другое мнение относительно каких-либо событий или случаев.

Запомните, от вас ждут банальной поддержки, а не стратегии, плана и четких указаний. Не наседайте на своего партнера с готовым рецептом успеха для его жизни. Научитесь поддерживать и помогать, но не рассказывайте о том, как надо правильно жить.

Ваш партнер может реагировать на вещи иначе

Если в критической ситуации вы переживаете, не можете есть, пить и спать, всячески обдумываете ситуацию и не можете найти себе места, то ваш партнер не обязательно должен делать то же самое.

Это нормально, что на одну и ту же проблему вы реагируете по-разному. В этом даже есть свой плюс, ведь если один в паре остается собранным, а другой в панике, то хотя бы у кого-то из вас будет шанс трезво посмотреть на ситуацию.

Никто не читает чужие мысли

Если вы поймете, что ваш партнер не может читать ваши мысли и знать, что именно вечером вам хочется посмотреть фильм, а не почитать книжку, то у вас есть все шансы построить гармоничные отношения.

Иногда мы сами не знаем, что хотим делать через час, поэтому безосновательно обвинять своего партнера в том, что он не догадался что-то сделать – глупая трата времени. Если вы хотите общения или выйти на прогулку – просто скажите ему об этом и увидите, что от этого ваши отношения только улучшатся.