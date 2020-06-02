До появления соцсетей люди имели гораздо больше приватности. А теперь пары часто не видят границу между тем, что можно показывать, а что стоит хранить в тайне. Поэтому эксперты назвали несколько вещей, которыми счастливые пары не делятся с подписчиками.

Издание Cosmo рассказало, о каких вещах счастливые пары не рассказывают в соцсетях. Ведь кое-что должно оставаться только между ними.

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5 вещей, о которых счастливые пары не рассказывают в соцсетях

Признание в любви

Пары редко признаются друг другу в любви, опубликовав пост в соцсетях. Ведь лучше сказать это лично, устроить романтический ужин или сделать массаж второй половинке. Потому психологи утверждают, что любовь должна быть между двумя людьми, и нет необходимости в привлечении еще нескольких сотен подписчиков.

Совместные фото на аватарке

В современном мире совместные фото на аватарку – это редкость, ведь это профиль одного человека. Вы можете, если действительно хотите, опубликовать фото любимого человека в профиле, но не ставить его на главное изображение аккаунта.

К тому же, психологи считают, что такие действия свидетельствуют о проблемах с самооценкой, а работодатели не всегда могут серьезно воспринимать работника.



Совместное фото пары на аватарке в профиле соцсети / Фото BBC

Романтические хэштеги

Психологи говорят, что если вы наконец остались вместе, устроили романтический ужин пошли на свидание в ресторан, то не стоит рассказывать всем об этом, а тем более создавать для этих событий специальные хэштеги.

Жалобы на своего партнера

Девушки всегда умели завуалировать свои проблемы, используя, например, цитату известного поэта или написав свои философские размышления и прочее. Они могут придумать все что угодно, чтобы люди только увидели, что они чувствуют.

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Но для чего это? Скорее всего, чтобы мужчина прочитал пост и понял свои ошибки. Но это не всегда работает. Вашим друзьям на самом деле безразличны эти проблемы, а любимый вряд ли поймет, что вы имели в виду. Счастливые пары решают проблемы разговорами в реальной жизни, а не печальными постами.

Рассказы об интимной жизни

Если вы не известный секс-блогер, то не стоит рассказывать своим "друзьям" в соцсетях о собственных методах своей контрацепции или в каких позах вы занимались любовью. Это слишком личные вещи, чтобы делиться ими в социальных сетях.