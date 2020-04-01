500 долларов и золотые зубные протезы дедушки: как основательница ювелирного бренда открыла дело

Guzema Fine Jewelry был основан в Украине в марте 2016 года. За три года бренд выпустил 19 коллекций украшений. Как владелица бренда Валерия Гузема сделала из страсти к украшениям дело своей жизни – читайте в материале.

Историю открытия собственного ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерия рассказала в интервью изданию Сегодня.Lifestyle.

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Как все начиналось

"У меня не было никакого капитала для старта. Я пришла к своей маме и попросила помощи. Она в ответ открыла сундук моей бабушки, и там мы нашли золотые зубные протезы дедушки. Так я создала первую коллекцию", – рассказала Валерия.

Она добавила, что сама снялась для лукбука и попросила подругу, которая занимается SMM, помочь с запуском инстаграма. А сейчас под руководством Валерии Гуземы работают 30 человек, 15 из которых – ювелиры. А все действительно начиналось с 500 долларов и зубных золотых протезов дедушки.



Валерия Гузема / Фото Guzema

"Я поняла, что любовь к ювелирным украшениям пришла ко мне от бабушки. В 10 лет на день рождения я больше ожидала, что она подарит мне куклу, а не серьги-кольца. Но она тогда сказала, что в каждой настоящей леди должны быть такие украшения", – сказала Валерия.

Основательница бренда Guzema Fine Jewelry сначала все заказы доставляла сама: домой, в офис, в машины и даже на Троещину. "Когда я наконец осознала, что у меня уже большая шкатулка с драгоценностями и опасно с ней ездить по всему городу, решила искать шоурум", – добавила она.

Как создается дизайн украшений

По словам Валерии, она делает украшения так, как чувствует. На тренды тоже смотрит, но они так быстро меняются, что за ними и не успеешь.

"У нас всегда есть тестовый образец, который до запуска сама ношу, и мы часто дорабатываем модель. Заново расплавляем золото и делаем украшение, учитывая мои пожелания. Поэтому я настолько уверена в нашем качестве, что у нас действует бессрочная гарантия", – отметила женщина.



Украшения Guzema Fine Jewerly

Как выбирать качественные драгоценные материалы? Наиболее качественное золото производят Африка, США, Китай, Россия. Не следует забывать, что от воздействия других химических веществ золото может почернеть, но переживать не стоит. Профессиональная чистка все поправит.

Как пандемия COVID-19 повлияла на бренд

"Мы с полной ответственностью перешли на новый режим работы. Шоурум мы временно закрыли, работаем только в режиме онлайн, позволили нашим мастерам на производстве тоже пока не выходить на смены. Наступает сложный период, и я работаю на реинвестиции: заработала деньги – вложила, и так по кругу. Мы увеличили свою активность в соцсетях", – рассказала основательница бренда.



Валерия Гузема просматривает украшения / Фото Guzema

Команда бренда Guzema Fine Jewelry

Валерия заверила, что всегда нужно брать только профессионалов, потому что они дадут свежий взгляд и новые знания.

"Я начинала сама, потом пригласила помощницу, затем бухгалтера. Я до сих пор не боюсь спрашивать и консультироваться. Например, меня советом часто выручают мои друзья-бизнесмены. Продолжаю изучать профильную литературу, часто держу под рукой блокнот, куда сразу записываю моменты, которые понравились", – добавила основательница.

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Как работать, чтобы клиент всегда был доволен

Бренд Guzema Fine Jewelry в таком случае исправляет ошибку очень оперативно и делает комплимент или скидку, чтобы клиент оставался всегда доволен.

Как привлечь внимание первых леди и голливудских звезд?

Валерия Гузема рассказала, что к ним обратились представители Елены Зеленской с предложением создать украшения для инаугурации.

"Потом мы встретились с ней лично, я посмотрела на костюм, в котором она будет, и решила предложить ей лаконичные круглые серьги. А вот со звездой сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл лично мы не встречались. Ее встретила моя знакомая на одной из голливудских вечеринок и просто сняла кольцо моего бренда и подарила ей", – ответила женщина.



Елена Зеленская и Ким Кэтролл с украшениями Guzema / Фото Сегодня

Почему Guzema Fine Jewelry? "Все, что я делаю, исходит из моей души. В ДНК нашего бренда заложено: "Be yourself – feel special ". Особенность моих изделий в том, что на каждой они выглядят по-разному. Они выделяют женщину, а не, наоборот, отворачивают от нее внимание, и это самое важное", – подытожила Валерия.