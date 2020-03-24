5 интересных игр, которые научат ребенка распоряжаться деньгами и экономить

Родители должны с детства учить детей правильно распоряжаться деньгами, чтобы в будущем уберечь их от значительных потерь. Ведь финансовая грамотность, к сожалению, есть далеко не в каждой украинской школе, а потому научить своих чад можете только вы.

Издание Освіторія опубликовало несколько подсказок от основательницы курсов Fin4youth Яны Федоряки, которые помогут ребенку освоить тему денег.

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Цифровой ребус

Даже дети, которые еще не умеют читать и только изучают цифры и алфавит, могут расшифровать цифровой ребус. Поэтому в него можно "спрятать" три основные правила финансовой грамотности: зарабатывай, экономь, инвестируй.

"Само по себе угаданное слово – это долгожданный результат твоих усилий. Это будто желанная конфетка. А когда значение слова еще и оговорено сразу на месте, конечно, оно запоминается", – пояснила Яна Федоряка.

Как сделать ребус? В цифровом ребусе в каждой клеточке напишите число, которое соответствует порядковому номеру буквы в алфавите. Увидев, какая цифра стоит в ячейке, нужно посчитать, какая буква под этим номером расположена в азбуке, и вписать ее.

К тому же, этот кроссворд тренирует внимательность и умение считать. Без сомнения, так правила "зарабатывай, экономь, инвестируй" останутся надолго.

Кроссворды

Информация по обучению финансовой грамотности содержит сложные для понимания финансовые понятия. Однако многое зависит от учителя и его формы представления информации. Дети гораздо лучше воспринимают сложные понятия, если из них составить кроссворд.

"Кроссворд развивает аналитическое мышление. Ведь в нем может быть несколько близких по смыслу ответов. Поскольку слова в кроссворде пересекаются, надо проанализировать, какое именно ответ подходит", – добавляет эксперт.



Кроссворд на финансовую тему / Фото Освіторія

К примеру, можете составить кроссворд по таким вопросам. Как называется стоимость товара в магазине? А лицевая сторона монеты? Доход, который получает студент за хорошее обучение, это...? Как называется кредит на квартиру? А деньги, которые выдают родители ребенку на его мелкие расходы? А средства, внесенные на счет банка с целью их хранения и получения процентов? Обязательные платежи государству?

Все эти понятия можно изучить с помощью кроссворда. Причем, его можно составлять как для детей младшего школьного возраста, так и для старших учеников.

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Финансовый "Элиас"

Отметим, что в финансовый "Элиас" можно играть в группах или всем классом.

"Элиас" — это популярная ныне игра, в которой предлагается объяснить какое-то слово или понятие, не называя его. Не тратя чрезмерно усилий, можно быстро создать свой финансовый "Элиас", нарезав тоненькие бумажки с финансовыми понятиями, которые нужно изучить.

Каждый участник игры вытягивает из коробки бумажку с понятием и пытается объяснить его так, чтобы другие поняли, о чем идет речь, однако не называет это слово.



Игра "Элиас" / Фото Освіторія

Согласитесь, это гораздо интереснее, чем записывать в тетрадь скучные определения. К тому же, эта игра формирует умение доносить свои мысли лаконично и понятно для других.

Какие понятия можно изучить и повторить с помощью игры в финансовый "Элиас"? Расходы, доходы, коммунальные платежи, налоги, гонорар, прибыль и тому подобное. Эту игру можно использовать для всех возрастов.

Как вариант, можно раздать ученикам пустые бумажки и попросить написать на них понятия, которые они знают сами или которые им труднее всего запомнить, а потом положить все в одну коробку и дальше использовать для игры.

Игра Thinkers

Научиться правильно решать жизненные задачи поможет карточная игра Thinkers из раздела "Экономика" для детей 9-12 лет. Однако она подойдет и для старших подростков. Эта игра состоит из карточек, на одной стороне которой содержится задача, а на обороте – правильный ответ.

"Эта игра выполняет две основные функции: во-первых, она позволяет "расшевелить" аудиторию в начале занятия и настроить на учебу, а во-вторых, тренирует математическое мышление и финансовое поведение", – добавляет Яна.



Игра Thinkers \ Фото Освіторія

Вы можете придумать свои задачи, используя этот пример: "Родители Святослава часто путешествуют и берут сына с собой. Святослав, посетив две страны, заметил, что в каждой из них есть МакДональдс. Хотя набор блюд в каждой стране одинаковый, цены на блюда – разные. Например, гамбургер в киевском ресторане стоит 65 гривен, а в нью-йоркском – 4 доллара. Где дешевле полакомился гамбургером Святослав, если курсы валют составляют 25 гривен за доллар?"

Эти интеллектуальные тренажеры рекомендуют не только для учеников или учителей, которые хотят усовершенствовать свои уроки, но и всех, кто хочет развивать свое логическое мышление или просто творчески и полезно провести время в кругу друзей и семьи.

Игра "Жизненный капитал"

Из всех финансовых игр, пожалуй, наиболее известная американская настольная игра Cashflow, украинский аналог этой игры – "Жизненный капитал". Популярность игры объясняется тем, что за 3-4 часа игры человек проживает свою финансовую жизнь, учится видеть себя со стороны и делать выводы из своего финансового поведения.

В игре есть два круга: маленький круг крысиных бегов и большой круг наших грез. Суть игры в том, чтобы выйти из замкнутого круга, где мы ходим на работу, получаем зарплату, тратим деньги и немного экономим, на большой круг, накопив свой пассивный доход. Когда доход от инвестирования, то есть пассивный доход, превышает наши расходы — мы освоили первый уровень финансовой грамотности и переходим на большой круг, где можем купить свою мечту.



Игра "Жизненный капитал" / фото Освитория

Большое значение в этой игре имеет модератор, который в конце дает отзыв по каждому игроку, анализирует его ходы в игре и дает рекомендации, как улучшить свое финансовое поведение. В процессе игры дети учатся вести бюджет, записывая свои доходы и расходы, следить за деньгами и перечислять их, ставить себе цели и достигать их.