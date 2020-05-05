5-летнего мальчика поймали за рулем авто, когда он ехал покупать себе машину за три доллара

В американском штате Юта правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого был 5-летний мальчик. Выяснилось, что мать не захотела покупать ему Lamborghini, поэтому сын на нее обиделся и сам поехал за новой машиной с тремя долларами в кармане.

Как полиция задержала мальчика? Сначала патрульный подумал, что за рулем находился пьяный водитель, потому что машина двигалась "змейкой" со скоростью примерно 24-48 километров в час, написала в твиттере Дорожная патрульная служба штата Юта.

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Остановив авто, правоохранитель был удивлен, когда увидел, что им управлял 5-летний мальчик. Тогда мужчина помог мальчику припарковать машину.

Впоследствии в интервью этот патрульный рассказал, что мальчик сидел на самом краю водительского сиденья, так как иначе не доставал до педалей.

5-летний водитель рассказал патрульному, что хотел поехать в Калифорнию, чтобы приобрести себе там Lamborghini. С собой у ребенка было три доллара. Отметим, что цена нового автомобиля Lamborghini стартует от 200 тысяч долларов, а главная дорога в автосалон составляет 772 мили.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB — Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020

Сейчас правоохранители решают, выдвигать ли обвинения против родителей мальчика по недосмотру: ведь когда произошел этот инцидент, за мальчиком дома присматривал старший брат.