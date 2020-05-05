5-летнего мальчика поймали за рулем авто, когда он ехал покупать себе машину за три доллара
В американском штате Юта правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого был 5-летний мальчик. Выяснилось, что мать не захотела покупать ему Lamborghini, поэтому сын на нее обиделся и сам поехал за новой машиной с тремя долларами в кармане.
Как полиция задержала мальчика? Сначала патрульный подумал, что за рулем находился пьяный водитель, потому что машина двигалась "змейкой" со скоростью примерно 24-48 километров в час, написала в твиттере Дорожная патрульная служба штата Юта.
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Остановив авто, правоохранитель был удивлен, когда увидел, что им управлял 5-летний мальчик. Тогда мужчина помог мальчику припарковать машину.
Впоследствии в интервью этот патрульный рассказал, что мальчик сидел на самом краю водительского сиденья, так как иначе не доставал до педалей.
5-летний водитель рассказал патрульному, что хотел поехать в Калифорнию, чтобы приобрести себе там Lamborghini. С собой у ребенка было три доллара. Отметим, что цена нового автомобиля Lamborghini стартует от 200 тысяч долларов, а главная дорога в автосалон составляет 772 мили.
Сейчас правоохранители решают, выдвигать ли обвинения против родителей мальчика по недосмотру: ведь когда произошел этот инцидент, за мальчиком дома присматривал старший брат.