5-летний мальчик делает маски для медсестер, которые работают во время вспышки коронавируса:фото

Распространение коронавируса привело к недостатку средств индивидуальной защиты для врачей и медицинского персонала по всему миру, поэтому эти люди рискуют своим здоровьем на работе. Больше всего не хватает масок для лица, поэтому все больше неравнодушных пытаются помочь и самостоятельно изготавливают их.

Когда мама Джорджия Карнаги услышала об уменьшении запасов масок для медперсонала, она захотела помочь. "Моя подруга – швея и делает их для своих друзей, которые являются медсестрами", – призналась женщина изданию Motherly.

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Поэтому Карнаги присоединилась к работе вместе со своим 5-летним сыном Кристианом. Мальчик сказал, что хочет помочь медсестрам, которые защищают всех от вируса.

Поэтому они собрали необходимые материалы и сшили макси. Позже Карнаги опубликовала пост в фейсбуке о домашних масках и ей начали сразу писать. Одной из первых желающих стала соседка, работающая медсестрой. Она взяла маску на работу и они понравились другим ее коллегам, поэтому женщина попросила у семьи еще несколько. Теперь мальчик с мамой заняты пошивом масок.



Мальчик сам шьет маски / Фото Motherly

Женщина рассказала, что она впечатлена желанием своего сына Кристиана помогать другим. "Мой сын – удивительный ребенок. Это делает нас занятыми и делает наши сердца счастливыми. Каждая наша маска сделана с любовью от ребенка. Это также дает ему интересное занятие, пока он не может идти в школу", – сказала Карнаги.

Мама добавила, что 5-летний мальчик сам рисует, измеряет и вырезает формы маски рядом с ней.



Так выглядят маски, которые шьет мальчик / Фото Motherly

Отметим, что эти маски не имеют медицинского уровня, то есть не защищают от коронавируса. Но они очень милые и обеспечивают некоторую безопасность, по крайней мере, чтобы медсестры не касались своего лица.