5-летний мальчик с аутизмом рисует невероятные картины: фото

5-летний мальчик Тристан с аутизмом показывает свой невероятный талант и открывается через живопись. Увидев необычные картины сына, папа начал публиковать их в соцсети, поэтому мальчик уже пользуется большой популярностью.

В Тристана в возрасте трех лет диагностировали расстройство спектра аутизма. Но, несмотря на этот серьезный диагноз, мальчик чувствует себя очень счастливым и очень игривым.

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Однажды Тристан увидел, как его старшая сестра рисовала. Его это очень заинтересовало и мальчик спросил у родителей, может ли он тоже иногда рисовать. Папу этот вопрос сначала смутил, он не знал, что ответить, а потом придумал, как Тристан может рисовать несколько по-другому.

На следующий день 5-летний мальчик получил свой первый набор акриловых красок и сразу начал брызгать, капать и распылять разные цвета на холст.

После того, как он создал несколько картин, семья Тристана поняла, что эти рисунки чем-то уникальны и достаточно особенны. Поэтому родители решили создать инстаграм-профиль, чтобы показать там живопись Тристана. И это действительно впечатляет.

Мы хотим поделиться с вами этим профилем, чтобы показать всем особенного художника и его удивительные картины.

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