5 поцелуев в день, общие друзья и ванна вместе: ученые назвали формулу счастливых отношений

Ученым удалось вывести приблизительную формулу счастливых отношений. Они выяснили, сколько раз в день оптимально говорить "я тебя люблю", сколько нужно иметь общих хобби и друзей, а также как часто целоваться и заниматься сексом.

В опросе приняли участие 2 тисячи мужчин и женщин. Две трети из них заверили, что официальный брак не является обязательным условием счастливых отношений, пишет The Tеlegraph.

К теме! 9 признаков, что ваши отношения – здоровые и счастливые

Интересно, что важнейшим условием гармонии в паре оказалось умение во время споров признавать, что ты неправ.

Чтобы отношения оставались крепкими, пара должна целоваться и обниматься 5 раз в день, заниматься сексом – два раза в неделю, а каждый вечер перед сном обязательно говорить "я тебя люблю".

Также гармоничная пара должна распределять домашние обязанности, готовить еду по очереди и регулярно выбираться на свидание. Кроме того, оба должны работать, иметь похожие вкусы в отношении кино и еды.

Еще пара должна иметь трех общих друзей и быть лучшими друзьями друг для друга. На пользу отношениям идет общее хобби, а также хорошо время от времени вместе принимать ванну или душ.

Важно! Пары, которые называют друг друга ласковыми именами, счастливее

Оптимальная разница в возрасте составляет 3 года и 6 месяцев. Также интересно, что пара должна время от времени проводить отдельно выходные: примерно два уикэнда в год.

Что больше всего раздражает партнеров в отношениях? Ученые определили, что это неумелое вождение, неряшливость, привычка бросать на пол грязные вещи и споры относительно денег.