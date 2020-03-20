5 подсказок, что мужчина вас обманывает или изменяет

Один из главных элементов здоровых отношений – доверие. Однако не все партнеры могут быть честными друг с другом. Но такого человека можно легко определить. Мы вам покажем 5 общих признаков, которые помогут понять, что муж вас обманывает.

Издание Yourtango подчеркивает, что не стоит игнорировать эти явные признаки. Так, ученые опросили 50 мужчин, которые обманывают своих вторых половинок и выяснили, какие изменения не замечают женщины.

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5 признаков, что мужчина вас обманывает или тайно изменяет

Он меняется и ведет себя по-другому

Проведя время с мужем в течение нескольких месяцев или лет в отношениях, вы точно знаете его типичное поведение. И должны знать, как он действуют в определенных ситуациях, поэтому, когда видите, что он действуют по-другому, вам стоит задуматься, что это может свидетельствовать об обмане.

Например, если он что-то делал, но вдруг схватил телефон и направился в ванную комнату на 20-30 минут. А потом сказал, что просто читал электронную почту и новости.



Парень может много "сидеть" в телефоне / Фото The Sun

Он решил внезапно изменить внешний вид

Когда мужчины обманывают, они могут меняться физически. У них даже может меняться осанка, или они могут решить начать тренироваться. Это является сигналом для подготовки к ухаживаниям – он готов найти другую девушку.

Кроме того, мужчины, которые обманывают, начинают гораздо лучше заботиться о себе и очень гордятся своей внешностью. Он может внезапно изменить имидж, начать укладывать волосы и каждый день бриться, даже если не делал этого раньше.

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Он запоминает вещи неправильно или забывает детали

"Я разговаривал со своей женой о фильме, который мы видели, и смеялся над одной из сцен. Она не смеялась. Я спросил: "Ты не помнишь?", на что она ответила, что мы не смотрели этот фильм вместе", – сказал один из опрошенных мужчин.

Ведь когда человек проводит много времени и с вами, и с любовницей, то его воспоминания об этом времени может путаться или "размываться". Он не всегда может отслеживать, где и с кем он был в какой-то день.



Муж-лжец может путаться в показаниях / Фото Good House

Ему вдруг нужно больше приватной жизни

Взять время для себя – это нормально, но когда это происходит все чаще и чаще – это знак того, что происходит что-то не то. Мужчина начинает рано идти на работу, поздно возвращается, может внезапно выходить с телефоном в другую комнату и принимать множество частных звонков от "родственников" – это тоже сигналы об обмане и предательстве.

Он скрывает от вас свои финансовые расходы

Большинство мужчин, которые обманывают, могут осуществлять тайные способа оплаты вещей: подарков, еды, гостиниц, путешествий и тому подобное. Поэтому, если вы видите непонятные расходы мужа, то не пропускайте это мимо своего внимания.