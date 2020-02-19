5 причин, почему истерика у вашего ребенка – это хорошо

Родители могут чувствовать себя беспомощными и утомленными, когда их дети устраивают истерику, лежат на полу в слезах или кричат. Однако, истерики являются важной частью эмоционального здоровья и самочувствия вашего ребенка.

Издание Parents опубликовало 5 важных причин, почему истерика вашего малыша – это хорошо.

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Это лишает стресса

Слезы содержат кортизон – гормон стресса. Поэтому, когда дети плачут, они буквально освобождаются от стресса. Возможно, вы заметили, что после истерики ваш малыш имеет гораздо лучшее настроение.

Кроме того, было установлено, что слезы снижают артериальное давление и улучшают эмоциональное самочувствие при условии, что вас поддерживает близкий человек.

Ребенок может лучше спать

Проблемы со сном часто случаются потому, что родители считают, что лучшим подходом к истерикам является попытка их избежать. Однако дети, как и взрослые, могут плохо спать из-за стресса. Поэтому иногда стоит позволить своему ребенку выплакаться и это улучшит его эмоциональное самочувствие и поможет лучше спать.

Это хорошо, ведь вы сказали "нет"

Вероятно, ребенок устроил истерику, потому что вы сказали "нет". И это хорошо! Ведь запрет родителей дает ребенку четкие границы по приемлемому и неприемлемому поведению. Иногда вы можете избегать того, чтобы сказать "нет", но вы должны показать своему чаду определенные пределы. Сказать "нет" означает, что вы не боитесь эмоциональной стороны воспитания.

Истерики сближают вас

Когда ваш ребенок разъярен или устроил истерику, не пытайтесь остановить его или отругать, пусть он переживет бурю своих чувств. Также не говорите слишком много, лучше выскажите несколько хороших, успокаивающих слов, обнимите малыша. Ваш ребенок увидит ваше безусловное восприятие и почувствует себя ближе к вам.

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Ваш ребенок делает то, что большинство людей не может делать

По мере взросления ваш ребенок будет меньше плакать. Частично это созревание и обучение регулировать свои эмоции. Она научится "вписываться" в общество, которое не очень воспринимает эмоциональную экспрессию.

Ведь, когда взрослые сердятся или подвержены стрессу, им тоже порой нужно поплакать – освободить эмоции. Поэтому, пусть ваш ребенк иногда устраивает истерики, чтобы высвободить чувства и чувствовать себя лучше.