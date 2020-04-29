5 причин, почему парень хочет вернуться после расставания

Расставание – это эмоционально сложный процесс, который обычно женщина переживает трагичнее, чем мужчина. И часто бывает так, что когда девушка наконец забыла своего бывшего, он решает вернуться к ней и восстановить отношения. Почему так происходит?

На самом деле есть много причин, почему ребята решают вернуться к девушкам, поэтому девушки должны для начала все взвесить и понять их действия, прежде чем согласиться на восстановление отношений, пишет Yourtango.

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5 причин, почему ребята возвращаются после разрыва

Они не уверены, что приняли правильное решение

Много людей не имеют четкого понимания того, как выглядят здоровые отношения. Они учатся на определенных моделях отношений, в частности их родителей. Некоторые мужчины, возможно, выросли с нездоровыми ожиданиями от отношений.

Для многих парней, выросших в семье, где взрослые не умели решать конликты, часто легче просто уйти. И когда его злость или обида исчезает, парень может спрашивать себя, принял ли он правильное решение.



Парень может сомневаться, что выбрал расставание / Фото Pinterest

Именно эта путаница и побуждает его вернуться в вашу жизнь. Маловероятно, что он хочет навредить вам, скорее всего, он просто растерян и не знает, что делать.

Он не может найти другие отношения

Трава всегда зеленее с другой стороны, пока ты не перейдешь на ту сторону, и не поймешь, что это была просто оптическая иллюзия. Так и с отношениями.

Некоторые мужчины боятся потерять свободу, но как только он ее получает, или даже находит себе новую девушку, они понимают, что ошиблись с выбором – другие просто не сравнятся с вами. В таких случаях парень может попытаться вернуться, ведь поздно понимает, что с вами было действительно хорошо.

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Они проверяют ваши границы

Парень может делать это непреднамеренно. Но если ваш избранник разведется с вами, а затем решит вернуться, то возможно, он просто проверяет, какое его поведение вы готовы терпеть.

Он может не делать этого намеренно, но если ваш бывший разойдется с вами и вернется, скорее всего, он проверяет ваши границы, чтобы увидеть, какое поведение вы будете терпеть. Например, один мужчина бросил женщину перед фестивалем, а после его окончания захотел вернуться к ней.



Парень хочет вернуться / Фото newsdaily

Но эксперты уверяют, что парень не полностью виноват в этом сценарии. Ведь вы сами учите людей, как вы хотите, чтобы они к вам относились. Если вы возобновите с ним отношения, то дадите ему понять, что вы примете его плохое поведение.

Они чувствуют свою вину и хотят ее загладить

Большинство людей не хотят разбивать ваше сердце, поэтому после расставания могут чувствовать вину. Такой человек часто пытается быть вашим другом или поддерживать связь или даже реши вернуться – так он хочет убедиться, что с вами все хорошо.

Они жалеют, что разошлись с вами

Все делают ошибки. Парень, который разбил вам сердце, может сожалеть о своем решении закончить с вами отношения и может хотеть вернуться. На самом деле, одно исследование выявило, что 43% мужчин жалеют о разводе со своей женой. Возможно, в этом случае парень просто допустил ошибку в жизни.