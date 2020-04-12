5 причин, почему подростки все чаще сталкиваются с тревожными расстройствами

Тревога стала самым распространенным расстройством психического здоровья в мире, и не только среди взрослых. По данным Национального института психического здоровья, в США почти 32 процента подростков имеют тревожное расстройство, и с годами эта цифра только растет.

Что такое тревога? Это естественная реакция вашего организма на стресс и угрозу, что впоследствии приводит к физическим и психологическим изменениям. Эта реакция позволяет избежать опасности или бороться с ней, пишет Yourtango.

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Почему это стало проблемой среди современных подростков? Проблема тревоги для многих людей заключается в том, что она никогда не выключается. У большинства людей в организме есть такая реакция на стресс, которая возникает из-за имеющихся угроз, в частности это страх перед будущим.

Существует много причин для роста тревожных расстройств у подростков. Исследования показывают, что тревожные расстройства зависят от совокупности факторов.

5 вещей, которые способствуют развитию тревожных расстройств у подростков

Биологические факторы

В частности, темперамент, генетика и половое созревание. Биологические факторы сами по себе не вызывают беспокойства, но они могут сделать подростков более уязвимыми.

Один биологический фактор, который следует учитывать, – это темперамент. Так, более чувствительные подростки испытывают симптомы тревоги с большей интенсивностью, частотой и продолжительностью, чем те, кто менее чувствителен.



Тревожные расстройства у подростков случаются часто / Фото Unsplash

Гормональные, психические и физические изменения, связанные с половым созреванием, тоже могут сделать подростков уязвимыми к тревоге.

Тип личности

Люди с поведенческим торможением, как правило, нервничают, боятся или переживают в новых ситуациях. Для детей это воспринимается как застенчивость и бегство от новых людей или мест.

Такой тип личности не является гарантией того, что тревога будет развиваться. Однако, исследования предполагают, что это может быть показателем, который поможет обеспечить более раннее лечение.

Стрессовые и травматические жизненные события

Некоторые исследования показали связь со стрессовыми жизненными событиями и ухудшением симптомов тревожности, в частности, событиями, связанными со здоровьем и семейными конфликтами, которые имеют наиболее существенное влияние.

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Стрессовые и травматические жизненные события могут вызвать беспокойство, заставив человека больше сосредоточиться на телесных ощущениях, чтобы он острее ощущала тревогу. Таким образом, эти симптомы тревоги, считают ученые, могут иметь негативные последствия.

Социальные медиа

Современные подростки живут в мире, где технологии повсюду. Поэтому естественно, что они всегда связаны с социальными медиа. Интересно, что резкий рост тревоги среди подростков соотносится с появлением MySpace, Facebook и других социальных медиа, популярных среди подростков.

К сожалению, существует много причин, из-за которых большое влияние социальных медиа вредит психическому здоровью. Для некоторых это может ухудшить симптомы тревоги.

Подростки могут формировать неправильные взгляды на свою жизнь или мировоззрение на основе публикаций, которые они видят, и могут сравнивать себя с другими. К тому же, подростки, которые проводят много времени в соцсетях, могут иметь более низкую самооценку, более слабые дружеские отношения и повышенный риск стресса, депрессии и зависимости от интернета.



Подростки проводят много времени в соцсетях / Фото Unsplash

Социальные медиа могут очаровывать, поглощая значительную часть вашего времени без осознания человека. А это может привести к плохим привычкам или нехватке сна.

Отсутствие правильной поддержки

С увеличением уровня осведомленности о тревожных расстройствах у подростков многие организации и группы работают над тем, чтобы обеспечить детей необходимой поддержкой. Однако, это непросто. Подростки могут отказываться от помощи.

Кроме того, родители могут не знать, как найти баланс между тем, как избавить от ребенка тревоги, не разрушив отношения.