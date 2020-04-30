5 причин, почему стоит закончить отношения со второй половинкой

Если у вас испортились отношения с партнером или вы понимаете, что не готовы прожить всю жизнь с этим человеком, то не стоит цепляться за хорошие вещи, которые у вас были. Да, сейчас все вокруг стало очень неопределенным, особенно во время карантина, но осмельтесь закончить отношения и выбрать себя.

Бесспорно, в периоды острых стрессов или сложностей хочется держаться хоть за кого-нибудь, пишет издание Anywell. Но если отношения причиняют дискомфорт, минусы партнера критически перевешивают плюсы или вам приходится заставлять себя что-то терпеть, то может вам таки будет лучше в одиночестве?

Интересно! 5 причин, почему парень хочет вернуться после расставания

Ниже приведены пять признаков отношений, которые пора закончить. Эти факторы доказывают, что вам лучше пойти разными дорогами.

Ссоры между вами и партнером повторяются

Завершите отношения, если вы оба чувствуете, что не можете найти компромисс и эффективное решение постоянных проблем. Неоднократные ссоры тому доказательство. В этом случае очень важно понять, когда проблемы начались, – после введения карантина или до него. Потому что если это произошло до, очевидно, дело не во внешних условиях.

Если ссоры начались давно и продолжают происходить постоянно, хотя вы не раз пытались решить проблему, это помешает партнерству укрепляться и развиваться и когда-то эти отношения все равно придется прекратить.



Постоянные ссоры не исчезнут сами собой / Фото Newsdaily

Вас беспокоит мысль о свободе

Вы не просто чувствуете себя в ловушке с партнером на самоизоляции, а начинаете мечтать о том, какой может быть ваша жизнь, если она потеряет балласт в виде этих отношений. Может, вы даже начали смотреть шоу, фильмы или сериалы о счастливых одиночках и завидовать этим героям? Тогда решение относительно отношений очевидно.

Ваши с партнером взгляды совершенно разные

Во время карантина есть тысяча причин для споров и ссор, ведь вынужденную близость переживать нелегко. Однако бывает, что даже довольно простые вещи кажутся фундаментальными разногласиями в мировоззрении и способны вызвать скандал.

Например, у вас разные взгляды на социальное дистанцирование. Вы ходите в маске и следуете правилам, а партнер ее не носит и пишет в соцсетях о том, как все на него реагируют. Поэтому, если вы чувствуете себя неловко из-за партнера перед другими, от прекращения отношений вам, вероятно, станет лучше.

К теме! Как понять, что парень хочет разойтись с вами: признаки

Партнер больше не привлекает вас сексуально

Стресс и изоляция могут снижать либидо. Но если вы чувствуете, что буквально заставляете себя быть с партнером – виртуально или в реальной жизни, то это явный признак, что что-то не в порядке. Выйти из такого партнерства для вас – лучшее решение.

Между вами и партнером много старых обид

Эти проблемы отличаются от внешних конфликтов. Предательство, обман, принятие важного жизненного решения самостоятельно и т. д.: Вы постоянно будете помнить об этих образах. Но именно старые обиды лишают привлекательности, гасят желания и убивают близость между партнерами.

Все эти факторы будут мешать вам наслаждаться друг другом и отношениями. И даже если вы выйдете из карантина вместе, причины разойтись все равно останутся. Поэтому лучше не затягивайте.