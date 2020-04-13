5 привычек девушек, которые разочаровывают парней и разрушают отношения

У влюбленных людей должны быть общие взгляды на многие вещи, но так бывает не всегда. В любой паре случаются разногласия, а слова и поведение одного партнера могут нанести много вреда другому и даже разрушить отношения.

Эксперты в любовных вопросах отмечают, что большинство девушек допускают ошибки в течение первых месяцев отношений, говорится в журнале Cosmo.

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Привычки девушек, которые разрушают отношения

Вы позволяете неуверенности все испортить

В начале отношений мужчины, как правило, столь же неуверенны, как и девушки, поэтому ошибкой будет все время напоминать ему о том, что он говорил и делал (или не говорил и не делал) раньше.

Неуверенность – это очень несексуальное качество, с которым вам нужно бороться всеми возможными способами. Если вы действительно хотите быть с этим парнем, то имеете полное право заявить об этом. Чем быстрее прояснятся ваши отношения, тем быстрее вы сможете расслабиться и наслаждаться ими.

Вы цепляетесь за прошлое

Здесь речь идет не о бывших, хотя это тоже может помешать вам построить новые отношения. Мы говорим о том, чтобы не поднимать на поверхность прежние конфликты, неосторожно сказанные слова и все то, что вас обидело в поведении нынешнего партнера. Хотите быть с этим парнем? Тогда простите все невзгоды и постарайтесь забыть его "промах".



Не вспоминайте былые ссоры в отношениях / Фото Unsplash

Вы ревнуете

Начиная новые отношения с мужчиной, пообещайте себе, что никогда не будете шпионить, проверять его телефон и взламывать почту на ноутбуке. Общение в паре должно быть настолько честным и откровенным, чтобы поводов для ревности не возникало ни у одного из партнеров.

Помните, что как только вы начнете играть в "частного детектива", то сразу же можете ставить жирную точку в этой любовной истории.

Вы забросили уход за собой

Так происходит часто: девушки начинают отношения красавицами, а потом расслабляются и перестают посещать косметолога, тренироваться и заботиться о собственной внешности. Вы должны всегда оставаться горячей, сексуальной девочкой в первую очередь для самой себя, а ваш мужчина будет любить вас точно так же, как вы любите себя.

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Вы теряете энтузиазм

Желание создать домашний уют – это естественная реакция девушки на гормоны влюбленности. Однако, не стоит отказываться от походов на вечеринки, общения с подругами и спонтанных путешествий. Ведь ребятам для счастья нужно уважение, комплименты и немного веселья. Если встречаешься с мужчиной, то, наверное, он хочет развлекаться вместе с вами, поэтому не отказывайте ему в этом.

Мало кому понравится, если его будут «пилить», изводить постоянными претензиями и недовольством. Прежде всего, будьте собой, не придавайте проблемам слишком большое значение, поддерживайте свой имидж веселой, бесстрашной и сексуальной девушки. По сути, именно эти качества выбирают мужчины, когда говорят о долгосрочных отношениях.