5 признаков, что парень планирует сделать вам предложение

Ни для кого не секрет, что предложение является волнующим событием для любого мужчины, однако часто это становится сюрпризом для девушки. Если вы думаете, что ваш парень готовится сделать вам предложение, то вот 5 признаков, которые помогут это определить.

Возможно, вы вместе уже много лет, но он до сих пор не предложил вам выйти за него замуж? Издание Yourtango описало несколько признаков, которые могут свидетельствовать, что предложение не за горами.

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Проверьте это и увидите, как скоро ваш мужчина станет на колено с кольцом в руке перед вами:

Он не перестает говорить о будущем

Если он хочет предложить вам жениться, ваш парень может беспокоиться о ваших отношениях и ставить вам вопрос, где вы видите себя в будущем. Ваш любимый может задумываться о более глубоких проблемах, например, детях, доме и выяснении своего карьерного пути.

Ваш парень, вероятно, захочет обсудить эти вещи, чтобы убедиться, что вы уверенно относитесь к отношениям. Однако, брак – это обязательство на всю жизнь, поэтому решите для себя, хотите ли быть с этим человеком.



Парень делает предложение руки и сердца / Фото Unsplash

Он кажется нервным

Предложение – это один из самых нервных моментов в жизни любого мужчины, поэтому, скорее всего, ваш парень будет казаться взволнованным перед этим решающим вопросом. Наряду с его тревогой и нервозностью вы, скорее всего, сможете увидеть и другие небольшие изменения в его поведении.

Вероятно, он чаще, чем обычно, будет говорить, как он вас любит и насколько вы ценны в его жизни. Любой мужчина, который проходит этап "предложения", будет уязвимым к вам, потому убедитесь, что он знает, что вы так же относитесь к нему.

Он планирует дорогую поездку в этом году

Мужчины часто предлагают жениться своим любимым во время отпуска. В конце концов, есть ли какое-то место романтичнее, чем на пляже на закате или улице романтического европейского города?

Итак, если ваш парень начинает говорить о планировании дорогого отпуска для двоих, это может быть причиной предложения руки и сердца.

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Он начинает заботиться о своих сбережениях

Свадьба дорогая, так же, как и обручальные кольца. Если вы заметили изменение привычек мужа по экономии, то это может означать, что он готовится приобрести кольцо.

Он знакомит вас со своей семьей

Вы знаете, что мужчины серьезно относятся к своей девушке, если с гордостью знакомят ее с родителями, другими родственниками. Если ваш парень уже привел вам домой и зовет вас на семейные встречи, то это может означать, что он готовится сделать вам предложение.