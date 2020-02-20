5 признаков, что у вашего ребенка низкая самооценка: как это исправить

Часто родители считают, что похвальные слова придают детям уверенности в себе, но иногда этого недостаточно. Со временем ребенок может потерять веру в себя, поэтому родители должны это заметить и помочь малышам поднять самооценку.

Психологи назвали пять признаков, которые символизируют, что ваш ребенок нуждается в повышении самооценки, передает издание Popsugar.

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Признаки, что у ребенка низкая самооценка

Ребенок не принимает комплименты

Здесь речь идет не только о конструктивной критике, которую ребенок не воспринимает. Ведь малыш с низкой самооценкой не может принять даже комплимент, потому что он не верит, что это правда.

Обычно такие дети отвечают на похвалу, не соглашаясь с ней или отрицая свои достижения.

Ребенок избегает попробовать что-то

Если ваш ребенок избегает заданий, даже не пытаясь их выполнить, то это является признаком низкой самооценки. Как и то, что она сдается и опускает руки при первых признаках разочарования. Ведь для малышей это сигнализирует о страхе неудачи.

Ребенок закрывается в себе

Конечно, не каждый ребенок любит привлекать внимание общества, иногда застенчивость может быть хорошим признаком.

Но если ребенок прячется от общества, потому что переживает, что скажут или подумают о нем другие, то это свидетельствует о низкой самооценке. Поэтому, обратите внимание, если ваш ребенок начнет отказываться от друзей или занятий, которыми увлекается.

Ребенок критикует себя

Это может показаться нормальным, но все-таки на это стоит обратить внимание. И если такая негативность заметнее в подростковом возрасте, маленькие дети также могут выражать самокритику.

Если ваш ребенок постоянно подавляет себя, свой интеллект или личность, возможно, пришло время похвалить его.

Ребенок издевается над своими сверстниками

Мы склонны думать, что дети-хулиганы имеют наибольшую уверенность в себе. В конце концов, они ходят с высоко поднятыми головами и им безразлично, что думают другие. Но поверьте, большинство времени они страдают из-за собственной неуверенности.

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Как повысить у ребенка уверенность в себе

Ни один из родителей не хочет видеть, чтобы его ребенок страдал от низкой самооценки. Итак, есть ли у вас малыш, то вот несколько полезных способов повысить уверенность вашего ребенка в себе.

Хвалите ребенка

Когда вы делаете комплименты своим детям, они часто пропускают это мимо себя. Но когда вы будете рассказывать родственникам или друзьям о достижениях ребенка, то ребенок будет воспринимать это как похвалу.

Дайте им поддержку и любовь

Детям легче преодолеть трудности, если дома есть родители, которые их постоянно поддерживают. Напоминайте своим детям, что вы будете с ними в хорошие и плохие времена и любите их, даже когда они ошибаются.

Выясните, что дети больше всего критикуют в себе

Родители должны предложить объективный и более оптимистичный взгляд на ситуацию, в которой они считают себя неудачниками. Например, если ваш ребенок постоянно говорит, что он плохой в математике и глупый ученик, то попробуйте сказать ему/ей, что он/она хорошо учится, и ему просто нужно потратить немного больше времени на какой-то конкретный предмет.