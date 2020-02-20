5 признаков, что у вашего ребенка низкая самооценка: как это исправить
Часто родители считают, что похвальные слова придают детям уверенности в себе, но иногда этого недостаточно. Со временем ребенок может потерять веру в себя, поэтому родители должны это заметить и помочь малышам поднять самооценку.
Психологи назвали пять признаков, которые символизируют, что ваш ребенок нуждается в повышении самооценки, передает издание Popsugar.
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Признаки, что у ребенка низкая самооценка
- Ребенок не принимает комплименты
Здесь речь идет не только о конструктивной критике, которую ребенок не воспринимает. Ведь малыш с низкой самооценкой не может принять даже комплимент, потому что он не верит, что это правда.
Обычно такие дети отвечают на похвалу, не соглашаясь с ней или отрицая свои достижения.
- Ребенок избегает попробовать что-то
Если ваш ребенок избегает заданий, даже не пытаясь их выполнить, то это является признаком низкой самооценки. Как и то, что она сдается и опускает руки при первых признаках разочарования. Ведь для малышей это сигнализирует о страхе неудачи.
- Ребенок закрывается в себе
Конечно, не каждый ребенок любит привлекать внимание общества, иногда застенчивость может быть хорошим признаком.
Но если ребенок прячется от общества, потому что переживает, что скажут или подумают о нем другие, то это свидетельствует о низкой самооценке. Поэтому, обратите внимание, если ваш ребенок начнет отказываться от друзей или занятий, которыми увлекается.
- Ребенок критикует себя
Это может показаться нормальным, но все-таки на это стоит обратить внимание. И если такая негативность заметнее в подростковом возрасте, маленькие дети также могут выражать самокритику.
Если ваш ребенок постоянно подавляет себя, свой интеллект или личность, возможно, пришло время похвалить его.
- Ребенок издевается над своими сверстниками
Мы склонны думать, что дети-хулиганы имеют наибольшую уверенность в себе. В конце концов, они ходят с высоко поднятыми головами и им безразлично, что думают другие. Но поверьте, большинство времени они страдают из-за собственной неуверенности.
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Как повысить у ребенка уверенность в себе
Ни один из родителей не хочет видеть, чтобы его ребенок страдал от низкой самооценки. Итак, есть ли у вас малыш, то вот несколько полезных способов повысить уверенность вашего ребенка в себе.
- Хвалите ребенка
Когда вы делаете комплименты своим детям, они часто пропускают это мимо себя. Но когда вы будете рассказывать родственникам или друзьям о достижениях ребенка, то ребенок будет воспринимать это как похвалу.
- Дайте им поддержку и любовь
Детям легче преодолеть трудности, если дома есть родители, которые их постоянно поддерживают. Напоминайте своим детям, что вы будете с ними в хорошие и плохие времена и любите их, даже когда они ошибаются.
- Выясните, что дети больше всего критикуют в себе
Родители должны предложить объективный и более оптимистичный взгляд на ситуацию, в которой они считают себя неудачниками. Например, если ваш ребенок постоянно говорит, что он плохой в математике и глупый ученик, то попробуйте сказать ему/ей, что он/она хорошо учится, и ему просто нужно потратить немного больше времени на какой-то конкретный предмет.