5 признаков, что ваш ребенок будет умнее сверстников

Все родители хотят вырастить умных детей, но не всегда у них это получается. Можно ли понять, какие шансы у вашего сына или дочери стать интеллектуалами в будущем? Ученые говорят – да.

Ниже приведены несколько интересных выводов, сделанных исследователями, которые дадут вам несколько подсказок по этому поводу, пишет издание "Воспитай".

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Ваш ребенок рано научился читать

Дети, которые научились читать в раннем возрасте, до 7 лет, чаще превосходят сверстников в учебе. В частности, по таким показателям как словарный запас, вербальная речь и способность аргументировать свои мысли.

Обучение чтению существенно повышает интеллектуальные способности ребенка – к такому выводу пришли ученые после проведения исследования в 2014 году Университетом Эдинбурга и Королевского колледжа в Лондоне.

Если у ребенка умная мама

Если ваш ребенок вырастет умным, то за это нужно сказать спасибо генам мамы, так показывает множество исследований. Например, в 2006 году было выяснено, что гены, связанные с когнитивными способностями, расположенные в женской половой Х-хромосоме.



Мама передает гены ребенку, в том числе и когнитивные способности / Фото "Ведомости"

В другом исследовании, проведенном Советом по медицинским исследованиям в 1994 году при участии 12 тысяч детей, ученые обнаружили, что лучшим предвестником интеллекта ребенка является IQ его матери. Результаты показали, что разница между IQ детей и их матерей равен в среднем только 15 баллам.

В комнате ребенка всегда беспорядок

Хаос, который оставляют после себя дети, не так плох, как вы его воспринимаете. Дети, играющие в беспорядке, скорее всего, вырастут креативными. Так считал даже Альберт Эйнштейн: "Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?".

У вашего ребенка большая голова

Большая голова (о патологии речь не идет) действительно является признаком умного ребенка. Малыши, рожденные с головой, окружность которой превышает среднюю (34-35 сантиметров) скорее всего, закончат школу с золотой медалью, а ВУЗ – с красным дипломом, говорит исследование.

В ходе исследования изучались данные 100 000 британских граждан из UK Biobank – ресурса здравоохранения, который сохраняет данные о населении страны.

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Ваш ребенок проводит много времени с отцом

Исследование, проведенное в университете Ньюкасла, показало, что папы, которые проводили больше времени с детьми в годы их становления, с большей вероятностью воспитывали более умных детей, чем родители, которые этого не делали.

Поэтому чем больше усилий отец вкладывает в своих детей, тем сильнее повышается их IQ в детстве, и тем успешнее они становятся, когда взрослеют.

Но не беспокойтесь, если у вашего ребенка нет ни одного из этих признаков. Потому что высокий показатель IQ на самом деле ничего не говорит о том, чего человек может достичь в реальной жизни. Все чаще психологи говорят о том, что детям важнее иметь развитые социальные навыки, а не природные интеллектуальные задатки.