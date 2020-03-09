5 проблем с поведением ребенка, которые вы не должны игнорировать

Иногда быть родителями трудно, особенно, когда поведение ребенка огорчает вас. Бывает, родители даже не догадываются, как справиться с истерикой и плохим поведением малыша. В частности, психологи выделяют шесть проблем, которые родителям нельзя игнорировать.

Отметим, что дети до трех лет еще не имеют развитого рационального мышления, поэтому их поведением управляют эмоции. По мере взросления детей их поведение становится все более рациональным, но они все еще нуждаются в поддержке родителей, чтобы управлять своими эмоциями.

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Незначительные проблемы в поведении можно исправить с помощью определенных методов воспитания или поведенческой терапии, пишет издание Parents.

5 проблем с поведением ребенка

Ребенок перебивает родителей, когда они с кем-то говорят

Маленькие дети, как правило, быстро возбуждаются и не могут сдержаться, если хотят что-то сказать. Поэтому они постоянно перебивают родителей. Когда ребенок видит, что мама/папа с кем-то общается, он может плохо себя вести, чтобы привлечь к себе внимание.

Вероятно, малыш просто не знает, как правильно отвлечь родителей от разговора, поэтому научите ребенка извиняться в таких случаях. Кроме того, в следующий раз, когда вы собираетесь позвонить или пообщаться с кем-то лично, скажите ребенку, что ему нужно быть тихим и не перебивать вас.

Ребенок слишком грубый с другими

Родители не должны игнорировать, когда их ребенок ударит товарища во время игры, толкнет кого-то или будет дергать девочек за волосы. "Если вы не вмешиваетесь, то такое грубое поведение может стать закрепленным привычкой до 8 лет. Кроме того, он будет думать, что причинение вреда людям является приемлемым поведением", – говорит психолог Мишель Борба.



Учите ребенка хорошо обращаться с другими / фото Chu Chu

Как это остановить? Стоит сразу противостоять агрессивному поведению малыша. Отведите своего ребенка в сторону и скажите ему: "Это нанесло вред другому ребенку. Как бы ты чувствовал себя, если бы он сделал это тебе?". Дайте ему знать, что любые действия, которые вредят другим – не допускаются. Если он сделает это снова, завершите игру.

Неуважение и споры со стороны ребенка

Когда ваш малыш спорит с вами, то это сначала может показаться забавным. Но если он постоянно говорит «нет» на каждую вашу просьбу или указание, вам стоит задуматься. Если вовремя не исправить такое поведение, споры могут ухудшить отношения между родителями и ребенком.

Как родителям действовать в таких случаях? Не проявляйте импульсивности. Дайте ребенку успокоиться, а потом объясните ему, что так вести себя нельзя. Объясните, какое поведение допустимо, а какое – нет.

А также установите ограничения и расскажите ребенку о последствиях нарушения правил. Не угрожайте малышам, а наоборот, вы приготовите ему что-то вкусненькое, если он прекратит это делать.

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Он притворяется, что не услышал вас

Повторяя ребенку два, три или даже четыре раза, чтобы он что-то сделал, например, убрал свои игрушки, будет означать для него, что малыш не хочет это делать и всегда будет игнорировать ваши просьбы.

Как это исправить? Подойдите к ребенку и скажите ему, что он должен сделать. Попросите его посмотреть на вас, когда вы это говорите, и скажите, чтобы он ответил вам. Вы можете каснуться его плеча или руки сказав имя ребенка – это поможет привлечь его внимание.

Ребенок преувеличивает

Это может показаться чем-то несущественным, однако если ваш ребенок говорит, что он/она застелил кровать, при этом малышня только сбросила пижаму, или рассказывает друзьям, что была в аквапарке, но она никуда не выходила из дома в тот день, то родителям важно противостоять такой лжи.



Не позволяйте ребенку врать / Фото Ukrmedia

Ведь ложь может стать автоматической, если ваш ребенок узнает, что это простой способ получить что-то, выглядеть лучше, избегать работы и тому подобное. Это может перерасти в плохую привычку.

Что делать родителям? Посмотрите на его мотивацию лжи и убедите его, что так делать не стоит, ведь это не сделает его жизнь лучше. И проверяйте его информацию.

Например, если он сказал, что чистил зубы, когда этого не делал, попросите его вернуться и почистить их на самом деле. Следите за этим, пока ребенок не перестанет преувеличивать.