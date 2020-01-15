5 самых распространенных проблем в отношениях: как следует относиться к любимым

У всех без исключения пар рано или поздно возникают недопонимания и ссоры. Это вполне нормально, когда два человека развиваются и взрослеют вместе, и вынуждены при этом ежедневно искать компромиссы или решать какие-то недопонимания.

Независимо от того, сколько времени продолжаются ваши отношения, нужно уметь своевременно решать спорные вопросы, чтобы они не переросли в проблемы.

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"Все небольшие нюансы, на которые мы закрываем глаза, нужно обсуждать, чтобы избежать эффекта снежного кома", – рассказала психолог Августа Гордон изданию Wellandgood.

Ниже приведены советы опытных психологов насчет наиболее эффективных способов решения распространенных проблем.

Распространенные проблемы в отношениях

Вы держите все в себе

Если вы не решаетесь обозначить свои потребности и недовольство, то накопленные эмоции в конечном итоге могут взорваться или привести к огромной ссоре. "Я часто слышу от клиентов, что они боятся высказать свое мнение, чтобы не показаться эгоистичными и придирчивыми", – делится Августа Гордон.

Психологи уверяют, что даже если разговор все таки перерастет в ссору, ничего плохого в этом нет.

Конфликт – это действительно замечательный аспект отношений, ведь он служит толчком к изучению потребностей и внутреннего мира партнера, углублению и укреплению отношений. Без конфликтов трудно достичь глубокого понимания и заботы, которые очень важны,

– пояснила психолог.

Однако, выражать то, что вас беспокоит, следует правильно: не просто высказать претензии, а конкретизировать именно то, что вам не нравится. К примеру, "Мне было неприятно, когда ты не пригласил меня на встречу с твоими друзьями. Мне бы хотелось быть частью твоей компании".

Психотерапевт Кристин Лайонс советует сделать паузу перед разговором со своей второй половинкой, чтобы детально проанализировать свои чувства и дать напряжению немного угаснуть.

Вы возводите эмоциональные барьеры

Давать другому человеку возможность увидеть настоящего себя без прикрас действительно жутко. "Однако, именно так можно достичь глубокого взаимопонимания со своим партнером. Откровенность – это один из ключевых компонентов коктейля из интимности и настоящей душевной близости между двумя людьми", – говорят психологи.

Лайонс признает, что открывая перед другим человеком свои уязвимые стороны, мы идем на риск, однако также получаем надежду на построение более доверительных и крепких отношений.

По словам экспертов, облегчить этот процесс поможет совместная физическая активность – совершите восхождение на горную вершину, сходите в парк развлечений, сделайте длительную прогулку по вечернему городу и тому подобное.

Согласно исследованиям, общая физическая активность помогает парам настроиться на одну волну. Кроме этого, она стимулирует выброс окситоцина, который в свою очередь способствует возникновению чувства взаимного доверия.

Ваша первоочередная цель: угодить партнеру

Часто под маской заботливости и чувствительности скрывается желание контролировать эмоции своей второй половинки. "Пытаясь воздействовать на партнера тем или иным образом, мы мешаем ему делать собственные выводы и учиться на своих ошибках, а следовательно, и расти в эмоциональном плане", – утверждает психолог.

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Вы – перфекционист и стремитесь к идеальности

Идеальность в любой сфере жизни невозможна, особенно, когда речь идет об отношениях между двумя людьми.

Ведь стремление поднять себя и свою половинку до какой-то нереалистичной планки непременно ведет к стрессу и разочарованию. А когда реальность расходится с ожиданиями, начинаются ссоры или затяжное молчание.

Кроме того, когда фантазии оказываются нереальными, по словам Кристин Лайонс, мы начинаем выискивать дефекты и недостатки в себе и в партнере.

Вы постоянно ищете виновных

Если желаете здоровые и счастливые отношения, запомните: в них нет места разделению на добро и зло, хороших и плохих, правых и виноватых.

"Во время ссоры не ставьте перед собой цель доказать свою правоту. Что вам действительно нужно, так это открытая и искренняя беседа. Чем больше будете нападать на партнера, тем меньше вероятность, что сможете до него достучаться. И какими правыми вы бы не были, смысла из такого разговора не будет никакого", – советует психолог.

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Помните, что вы и ваш партнер делаете все, что в ваших силах для построения ваших отношений, а они не обходятся без взлетов и падений, поэтому важно учиться принимать и то и другое.