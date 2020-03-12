5 советов для женщин, как избавиться от токсичных привычек знакомств и иметь здоровые отношения
Много одиноких женщин хотят найти любовь и разделить свою жизнь с любимым человеком. Однако у них может это не получаться и они будут продолжать вступать в токсичные отношения с неправильными партнерами, не понимая в чем проблема.
Как вы будете уверены, что вы не повторите токсичные схемы свиданий с неправильными мужчинами? Несколько советов для женщин опубликовало издание Yourtango.
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Советы для женщин, которые хотят иметь здоровые отношения
Эти 5 вещей одинокие женщины должны сделать, чтобы перестать повторять свои токсичные ошибки при знакомстве с парнями и наслаждаться здоровыми и длительными отношениями.
- Будьте честными по отношению к своим отношениям
Одинокие женщины, которые готовы к любви, знают, чего они хотят в отношениях, а чего им совершенно не нужно. У них неоднократно был негативный опыт в токсичных отношениях, которые не делали их жизнь лучше. Поэтому вы должны знать, что хотите, чтобы ваши здоровые отношения продолжались дольше.
- Вы должны стремиться к "правильной" любви
Хороший знак того, что вы готовы к новым отношениям – это когда вы счастливы даже когда одиноки или остаетесь наедине с собой. Однако у вас обязательно должно быть желание найти нужного партнера, с которым разделите свою жизнь.
Стремитесь к лучшему в отношениях / Фото Unsplash
- Будьте готовы рискнуть
Даже если вы чувствуете, что готовы найти новую любовь, вы все равно можете не знать, где же искать потенциального партнера и не можете быть уверены, что опять не попадете в токсичные отношения.
Но готовы ли вы рисковать? Сделайте это, ведь пока вы не начнете отношения с новым партнером, вы не будете знать, это ваш человек.
- Полюбите себя, прежде чем начать новые отношения
Прежде чем пойти на свидание или согласиться на новые отношения, важно понять все уникальные аспекты того, кем вы являетесь, найти себя и полюбить.
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Выделите время, чтобы понять свою личность, и четко определите, что вы хотите в жизни. После этого вы будуте готовы к поиску новой любви и формированию здоровых отношений, которые выдерживают испытание временем.
- Имейте в жизни собственные цели и ценности
Для начала вы должны понимать, что поиск "отношений мечты" начинается именно с вас – и изнутри. Вы никогда не найдете партнера, который будет вас любить, уважать и лелеять, пока не начнете любить себя.
Следуйте этим советам, и вы будете ближе к поиску новых отношений с правильным мужчиной и получите успешные и здоровые отношения.
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