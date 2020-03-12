5 советов для женщин, как избавиться от токсичных привычек знакомств и иметь здоровые отношения

Много одиноких женщин хотят найти любовь и разделить свою жизнь с любимым человеком. Однако у них может это не получаться и они будут продолжать вступать в токсичные отношения с неправильными партнерами, не понимая в чем проблема.

Как вы будете уверены, что вы не повторите токсичные схемы свиданий с неправильными мужчинами? Несколько советов для женщин опубликовало издание Yourtango.

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Советы для женщин, которые хотят иметь здоровые отношения

Эти 5 вещей одинокие женщины должны сделать, чтобы перестать повторять свои токсичные ошибки при знакомстве с парнями и наслаждаться здоровыми и длительными отношениями.

Будьте честными по отношению к своим отношениям

Одинокие женщины, которые готовы к любви, знают, чего они хотят в отношениях, а чего им совершенно не нужно. У них неоднократно был негативный опыт в токсичных отношениях, которые не делали их жизнь лучше. Поэтому вы должны знать, что хотите, чтобы ваши здоровые отношения продолжались дольше.

Вы должны стремиться к "правильной" любви

Хороший знак того, что вы готовы к новым отношениям – это когда вы счастливы даже когда одиноки или остаетесь наедине с собой. Однако у вас обязательно должно быть желание найти нужного партнера, с которым разделите свою жизнь.



Стремитесь к лучшему в отношениях / Фото Unsplash

Будьте готовы рискнуть

Даже если вы чувствуете, что готовы найти новую любовь, вы все равно можете не знать, где же искать потенциального партнера и не можете быть уверены, что опять не попадете в токсичные отношения.

Но готовы ли вы рисковать? Сделайте это, ведь пока вы не начнете отношения с новым партнером, вы не будете знать, это ваш человек.

Полюбите себя, прежде чем начать новые отношения

Прежде чем пойти на свидание или согласиться на новые отношения, важно понять все уникальные аспекты того, кем вы являетесь, найти себя и полюбить.

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Выделите время, чтобы понять свою личность, и четко определите, что вы хотите в жизни. После этого вы будуте готовы к поиску новой любви и формированию здоровых отношений, которые выдерживают испытание временем.

Имейте в жизни собственные цели и ценности

Для начала вы должны понимать, что поиск "отношений мечты" начинается именно с вас – и изнутри. Вы никогда не найдете партнера, который будет вас любить, уважать и лелеять, пока не начнете любить себя.

Следуйте этим советам, и вы будете ближе к поиску новых отношений с правильным мужчиной и получите успешные и здоровые отношения.