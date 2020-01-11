5 советов, как придумать эффектное название компании или бренда, которое точно запомнят
Существует правило 7 секунд, в течении которых у человека формируется первое впечатление о ком-то или чем-то. Такой пример идеально подходит для описания компании или бренда. Ведь он должен легко запоминаться, быть оригинальным, звучным и визуально привлекательным.
Вот несколько советов, как придумать эффектное название для компании, бренда или продукта. Мы пересказали статью издания MC.today.
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- Заметное и свежее
Вам следует избегать затертых фраз и банальщины, ведь название должно быть точным, цепким и оригинальным. К тому же, если оно уникально, в отличии от конкурентов, то вы сразу окажетесь на шаг впереди.
- Просто пишется – легко произносится
Бесспорно вам часто придется диктовать название компании, повторять адрес сайта, а клиентам придется записывать все это. Поэтому здесь нежелательно использовать сложные аббревиатуры.
Пусть написание слов будет традиционным, чтобы не приходилось бесконечно объяснять буквы. Удачные примеры названий компании: Facebook, Sony, Apple.
Компания Apple
- Размер имеет значение
Лучше ограничить название двумя словами, а в идеале – двумя слогами. Избегайте дефиса или других специальных символов. Удачные названия: Coca Cola, Red Bull и тому подобное.
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- Смысл и подтекст
Не стоит называть компанию первым словом, которое попало вам на глаза. Ведь редко бывает такое, чтобы странные названия стали знаменитыми брендами.
К тому же, всегда проверяйте, как переводится выбранное слово на другие языки. Есть масса примеров, когда названия компаний в переводе имели отрицательное или даже неприличное значение.
- Лингвистические трюки
Повторение слов, рифмы и определенный ритм создают интересное звучание. Именно такое своеобразное название легко запоминается и может стать хитом, как Coca-Cola или Chupa-Chups. К примеру, мягкие и шипящие звуки создают эффект нежности и заботы (идеально для магазина цветов или детских товаров).
Название Coca Cola легко запоминается
6 способов придумать название компании:
- Название идентично имени основателя компании.
- Комбинирование слов.
- Аллитерация (ритм и рифма).
- Название-акроним или сокращение.
- Подражание.
- Ассоциации или метод аналогии.