5 советов, как придумать эффектное название компании или бренда, которое точно запомнят

Существует правило 7 секунд, в течении которых у человека формируется первое впечатление о ком-то или чем-то. Такой пример идеально подходит для описания компании или бренда. Ведь он должен легко запоминаться, быть оригинальным, звучным и визуально привлекательным.

Вот несколько советов, как придумать эффектное название для компании, бренда или продукта. Мы пересказали статью издания MC.today.

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Заметное и свежее

Вам следует избегать затертых фраз и банальщины, ведь название должно быть точным, цепким и оригинальным. К тому же, если оно уникально, в отличии от конкурентов, то вы сразу окажетесь на шаг впереди.

Просто пишется – легко произносится

Бесспорно вам часто придется диктовать название компании, повторять адрес сайта, а клиентам придется записывать все это. Поэтому здесь нежелательно использовать сложные аббревиатуры.

Пусть написание слов будет традиционным, чтобы не приходилось бесконечно объяснять буквы. Удачные примеры названий компании: Facebook, Sony, Apple.



Компания Apple

Размер имеет значение

Лучше ограничить название двумя словами, а в идеале – двумя слогами. Избегайте дефиса или других специальных символов. Удачные названия: Coca Cola, Red Bull и тому подобное.

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Смысл и подтекст

Не стоит называть компанию первым словом, которое попало вам на глаза. Ведь редко бывает такое, чтобы странные названия стали знаменитыми брендами.

К тому же, всегда проверяйте, как переводится выбранное слово на другие языки. Есть масса примеров, когда названия компаний в переводе имели отрицательное или даже неприличное значение.

Лингвистические трюки

Повторение слов, рифмы и определенный ритм создают интересное звучание. Именно такое своеобразное название легко запоминается и может стать хитом, как Coca-Cola или Chupa-Chups. К примеру, мягкие и шипящие звуки создают эффект нежности и заботы (идеально для магазина цветов или детских товаров).



Название Coca Cola легко запоминается

6 способов придумать название компании: