5 способов, как родителям стоит общаться со своими детьми-подростками

Между родителями и детьми часто возникает неправильное общение. Ведь старшие дети имеют "свой язык" и не всегда могут поладить со взрослыми.

Как только вы поймете, почему возникают проблемы в общении между подростками и их родителями, вы удивитесь, как легко можно избежать недоразумений, передает издание Yourtango.

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Многих родителей разочаровывает то, что подростки их не слушают и не уважают. Некоторые взрослые также отмечают, что просьба сделать что-то простое, например, вывезти мусор или сходить в магазин, подростков возмущает.

С точки зрения подростков, проблемы общения часто вызваны склонностью родителей исправлять вещи, а не просто слушать. Кроме того, дети часто склонны к сильным эмоциям, что делают общение намного сложнее.

Почему возникают проблемы с общением между родителями и подростками? В основном, все из-за гормональных изменений. Подростки изменяются как биологически, так и неврологически и психологически.

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Подростки живут настоящим

Родители могут не поладить с подростком, когда, к примеру, говорят об их будущем. Фразу "Как ты собираешься поступить в колледж с такими оценками?" дети пропустят мимо ушей.



Подростки могут не слушать родителей / Фото "Украинская правда"

Совет для родителей: Если вы хотите лучше общаться с подростком, примите то, что ваш ребенок не живет на той же временной шкале, что и вы. Они не хотят думать о будущем, потому что живут настоящим. Лучше говорите об обучении на этой конкретной неделе.

Подростки управляют эмоциями

В подростковые годы дети часто руководствуются эмоциями. Не пытайтесь общаться с подростком в таком состоянии. Вместо этого лучше подождите, пока ваш ребенок успокоится.

Родители не смогут перейти от воспитателя к тренеру

Когда дети маленькие, быть для них авторитетом легко. Вы воспитатель, который защищает их и учит всему на свете. Но юность знаменует собой начало изменений в отношениях, когда ваши дети хотят независимости и равенства.

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Совет для родителей: Чтобы избежать этой ловушки для общения, проверьте себя. Попробуйте общаться фразами вроде "Мне интересно, как ты воспринимаешь это" – всегда спрашивайте их мнения. Кроме того, часто предлагайте им свою помощь.

Родители ставят неправильные вопросы

Некоторые подростки отмечают, что родители часто спрашивают: "У тебя все хорошо?". Они коллективно соглашаются, но все равно могут чувствовать, что что-то не так с ними или их ровесниками. Поэтому часто и откровенно говорите с детьми.

Родители забывают, что это такое – быть ребенком

Успешные родители всегда стараются заставить своих сыновей или дочерей быть более организованными и откладывать деньги на будущее. Но, по словам детей, они только подростки и им хочется развлечений. Поэтому не контролируйте детей, хотя помогать им стоит.