5 способов, которые помогут научить детей жизненным навыкам на карантине

Все родители мечтают, чтобы их дети поскорее стали самостоятельными, научились готовить пищу, убирать в доме и тому подобное. Ведь главная цель взрослых – подготовить детей к жизни. Этим навыкам можно научить детей во время карантина, когда все имеют достаточно времени на семейные дела.

Уметь стирать белье, записаться на прием к врачу, пришить пуговицу или приготовить еду – это важные жизненные навыки, которые каждый должен уметь, чтобы функционировать в жизни, пишет издание Mind Body Green.

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Этот процесс обучения начинается довольно рано. Так, маленький ребенок может научиться подметать пол, разгружать посудомоечную машину, самостоятельно мыть волосы или убирать собственные игрушки.

Как научить детей жизненным навыкам

Для начала составьте перечень жизненных навыков и поговорите со своим ребенком. Не называйте учебные жизненные навыки рукоделием, лучше дайте ребенку знать, что работа над этим поможет стать более самостоятельной.

Спросите ребенка, в чем он хотел бы иметь больше независимости, и помогите ему разобраться, какие жизненные навыки помогут это сделать. Акцентируйте, что приобретенные навыки помогают ему стать более ответственным и независимым человеком.



Ребенок помогает с уборкой / Фото Freepik

Продемонстрируйте, как это делать. Чем больше вы будете поддерживать ребенка и делать эти дела веселыми, тем больше ваш малыш будет учиться.

Превратите своего ребенка в помощника. Один из главных жизненных навыков – помогать другим. Выберите какое-то дело, в чем очень нуждаются другие, и подумайте, как вы можете помочь. Например, можно сшить маски для больницы, купить продукты пожилому человеку.

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Управление временем – это тоже важный жизненный навык. Управление временем, составление плана и размышления наперед – все это должен уметь делать каждый человек. Поэтому помогите малышам усвоить это. Сначала совместно с ним составьте график его деятельности и свободное время.

Поэтому, на период карантина у родителей много свободного времени и они могут использовать эту возможность для развития своих детей. Воспользуйтесь этим моментом.