5 токсичных фраз от родителей, которые вредят каждой девочке

Воспитание детей – это одна из самых спорных тем в обществе. Особенно с большой осторожностью сегодня относятся к вопросу гендерного воспитания и даже подвергают сомнению традиционные стереотипы: если ты мальчик – должен быть сильным, а если ты девочка — хазяйничай дома.

Издание "Тутка" пыталось выяснить, где родители допускают ошибки в воспитании дочерей и почему их делать не стоит.

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Девочка должна быть опрятной, потому что не выйдет замуж

Все родители с детства воспитывают у девочки опрятность: платьице должна быть чистенькое, прическа красивая, дома все убрано и тому подобное. Но ребенок, который с малых лет все учится тянуть на себе, и во взрослой жизни будет заребирать на себя все обязанности.

Однако это нехорошо, ведь так и до эмоционального и физического выгорания недалеко. Психологи выяснили, что на домашние дела, приготовление еды и заботу о детях мужчины тратят только 6 часов в неделю, тогда как женщины – 16.

Девочки не лазят по деревьям и не прыгают по заборам

В детстве всем девочкам запрещали многие вещи. А все из-за того, что "ты не мальчик”, как говорили родители. Да, безусловно, мальчики физически гораздо выносливее, но ученые подчеркивают, что нет ничего плохого в том, чтобы девочка попробовала свои силы в “мужских” видах спорта (футболе, баскетболе и т. п).

Девушкам не стоит вмешиваться в мужские дела

Когда-то девочкам говорили, что они не имеют способностей и возможностей в "мужских" делах, в частности не станут выдающимся математиком/программистом/инженером.

Думаем, не стоит перечислять сотни талантливых и гениальных женщин, которые освоили технические профессии. И даже ученые признали, что мозг мужчин не имеет преимуществ перед мозгом женщин, поэтому в учебе все равны.

Ученые утверждают, что с 7 лет девочки начинают сомневаться в своих силах и недооценивать себя. Поэтому это надо немедленно менять и вселить в каждого ребенка чувство неповторимости и любви к себе и обучению.

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Самый большой плюс женщин – внешность

Это очередная мировая "мудрость", что девочки должны быть красивые, добрые, нежные, а мальчики – сильные и мужественные. Поэтому девочки и живут с ощущением, что быть красивой – это ее первейшая обязанность. И даже при приеме на работу менеджеры обращают внимание прежде всего на внешность, а потом на профессиональные черты девушки.

Однако, к счастью, мир сегодня борется против такой несправедливости: в Германии запретили рекламу “папа – умный, мама — красивая”, а Barbie начал производить новых кукол: Барби-пожарного и Барби-судью.

Девочки не дерутся

Такими установками удобно воспитать покорную овечку, которая даже обидчику плохого слова не скажет, потому что так легче манипулировать человеком. Именно поэтому женщины становятся жертвами физического и психологического насилия.

Не лучше ли научить девочку отстаивать свое мнение, позицию, уметь себя защитить, и донести ей, что так правильно, что она имеет на это право. А во взрослом возрасте и подавно.