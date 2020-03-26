5 важных уроков, которым родители должны научить своих дочерей о здоровых отношениях

Все родители хотят, чтобы их дочери были полностью готовы к своим первым отношениям и первой любви. Будущее детей зависит от того, смогут ли взрослые воспитать сильных, уверенных и счастливых девушек, которые будут понимать, что такое здоровые романтические отношения.

Ведь во всем мире увеличивается количество случаев домашнего насилия. К примеру, знали ли вы, что в Канаде муж убивает свою жену каждые 6 дней, а в США каждые три дня убивают бывших или нынешних партнеров, пишет издание Yourtango.

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Поэтому родители должны помочь своим дочерям избежать нездоровых отношений и научить принимать лучшие решения относительно любви.

Девушки-подростки проходят этап, когда отношения со сверстниками и потенциальными романтическими партнерами становятся приоритетными в их жизни. Поэтому родители должны помочь им разобраться, что такое здоровые отношения.

5 уроков, которые ваша дочь должна знать о здоровых отношениях

Следовать своей интуиции и быть верной себе

Ваша дочь должна знать, что ее интуиция является мощным инструментом принятия решений, поэтому она сначала должна доверять себе.

Поэтому, научите ее полагаться на свой "интуитивный компас", спрашивая ее: "Что об этом говорит твое сердце?" или "Какой была твоя первая мысль?" и тому подобное.



Делитесь своими секретами о любви с ребенком / Фото Mama.mk

Критически мыслить

Научите свою дочь, что музыка, которую он слушает, книги, которые она читает, социальные медиа, которые она посещает, и рекламные изображения, которые она просматривает, влияют на ее представление о том, что такое здоровые отношения.

Научите ребенка критическому мышлению, задавая ему такие вопросы:

Что наша культура говорит о том, как быть девушкой?

Как должны проходить свидания?

Каким должен быть секс?

Ребенок должен понимать все вопросы и правильно на них отвечать. Если девушка имеет неправильное представление о чем-то, объясните ей.

Знать разницу между любовью и привлекательностью

Текстовые сообщения или просмотр чьей-либо страницы в соцсети создают ложное впечатление, что мы на самом деле знаем этого человека, но этот имидж в соцсети не всегда согласуется с тем, кем он является на самом деле.

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Научите свою дочь уделять время знакомству с кем-то, ведь только общение и больше знаний о человеке составят окончательное впечатление.

Психологи часто сравнивают первое впечатление с луком: "Вы можете очистить слой за слоем, чтобы познать основные ценности и характер этого человека".

Ревность – это не признак любви

Ревность – это контроль, а не любовь. Это главный фактор влияния в отношениях подростков со стороны девушек и парней. Ведь ревностью вы не становитесь похожими на того человека, который, по вашему мнению, заинтересовал вашего партнера. Да и в здоровых отношениях нет необходимости контролировать своего партнера.



Научите ребенка, что ревности – это не всегда хорошо / Кадр из фильма

Самолюбовь – самый важный вид любви

Большинство девушек считают, что они должны сделать все для того, чтобы получить любовь от партнера. Но это часто может привести к самоуничтожению женщин, потому что они часто ставят нужды других людей перед своими.

Научите дочь ставить собственные потребности и перед желаниями других. Стоит сначала любить себя и ценить отношения, которые вы имеете с кем-то – это самый важный урок любви, чтобы научиться иметь крепкие, любящие и здоровые отношения.