5 вещей в поведении детей, о которых родителям не нужно волноваться

Иногда определенные действия в поведении ребенка кажутся родителям несколько странными или даже неправильными. Однако не всегда взрослые должны волноваться, ведь есть типичное поведение у каждого малыша, которое не приведет к чему-то плохому.

Эксперты по развитию ребенка отмечают, что определенное поведение ребенка, которое беспокоит родителей, на самом деле является типичным развитием малыша, пишет издание Parents.

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Использование оскорбительных слов

Говорил ли ребенок когда-нибудь, что ненавидит вас? Педагог-психолог Ари Голдштейн говорит, что до 7 лет у детей нет сильного фильтра фраз. Поскольку им не хватает социальных навыков, младшие дети не понимают, как их слова повлияют на другого человека. Поэтому если ваш ребенок делает вредные замечания, это обычно не должно вызывать беспокойство.

Вы можете попробовать сказать им, что их комментарий вам неприятен, и что это вызывает у вас чувство грусти и тому подобное. Если они начнут злоупотреблять этими фразами, тогда стоит обратиться за профессиональной помощью.

Драка или оскорбление сверстников

До 3-4-летнего возраста такие понятия, как хорошо себя вести и всегда делиться игрушками, могут не восприниматься малышами. Доктор Гольдштейн объясняет, что маленькие дети просто не научились навыкам саморегуляции, которые бы сохраняли хорошее поведение.



Нормально, если ваш ребенок не хочет делиться игрушками / Фото Unsplash

Большую часть времени ребенок, который толкается на детской площадке или отказывается делиться игрушками, просто проверяет границы того, как можно себя вести. Если к школьному возрасту ваши попытки улучшить дисциплину малышей не сработали, то поговорите с психологом.

Стучание головой

Родители часто выражают беспокойство по поводу самоповреждения поведения детей. Но врачи уверяют, если стук головы об парту или стену случается нечасто, то это, вероятно, не должно беспокоить родителей.

Но если ребенок не может остановить такое поведение, и это происходит каждый раз, когда он сталкивается с проблемой, то на это стоит обратить внимание.

Кусание себя или других

Будьте уверены, что это абсолютно типичное поведение развития ребенка. Однако, бывают случаи, когда это может вызвать большую обеспокоенность. "Если вы видите, что поведение малыша не соответствует правильной дисциплине – он продолжает вас кусать и не перерос это, то вам нужно обратиться за помощью.

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Вопрос питания

В раннем детстве дети часто придирчивы к еде. Ведь именно тогда, когда ваш ребенок находится в школьном возрасте, для него главное есть хотя бы трижды в день.

Помните, что малыши и дошкольники могут экспериментировать с новыми вкусами и текстурами, поэтому не огорчайтесь, если он отказывается есть приготовленную пищу.

Когда обратиться за профессиональной помощью? Если что-то, что делает ваш ребенок, тормозит его социальную жизнь, то, возможно, пришло время попросить о помощи у экспертов.