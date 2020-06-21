Ко Дню отца, который отмечается 21 июня, мы подготовили для пап несколько книг, которые им пригодятся. Но помните, что нет единой инструкции, как быть хорошими родителями, ведь жизнь всегда сложнее и интереснее, чем написано в учебниках.

Однако есть действительно классная литература, которая дает прекрасный пример и вдохновляет других. И несколько книг будут очень полезными именно для тех мужчин, которые воспитывают или планируют воспитывать малыша, пишет ВВС.Украина.

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Норман Оллестад "В восторге от шторма"

Все родители знают, что детям нужно уделять время, но мало кто знает настоящее качество такого времени. На самом деле недостаточно просто посмотреть вместе с малышом телевизор. И эта книга как раз ярко описывает именно качественное время папы и сына.

Автор Норман Оллестад написал воспоминания о своем отце. В книге нет поучений или советов, это просто рассказ о жизни, полный энергии и жажды приключений.

Папа читает книгу / Иллюстративное фото

Сюжет книги: С детства отец учил маленького Оллестада управлять серфом, брал его с собой в горы и учил кататься на горных лыжах. И в подростковом возрасте парень попал в состав олимпийской сборной США именно благодаря тому, что отец верил в него и учил его никогда не бояться и не сдаваться.

О кульминационных моментах рассказывать не будем, только оставим самые яркие цитаты:

"Иногда меня раздражала его несокрушимая харизма. Он побеждал всех вокруг и всегда выходил первым. Но я все равно хотел быть похожим на него".

"Я был в восторге от того, как легко и непринужденно он вел себя в стрессовой ситуации, как ловко наполнял безнадежно гнетущую атмосферу красотой и обаянием".

Артем Чапай "Папа в декрете"

Этот жанр очень известный и популярный в США, ведь там именно отцы часто остаются с ребенком в декретном отпуске, в то время как мама идет на работу.

Поэтому известный писатель Артем Чапай, папа двух мальчиков, рассказал о собственном опыте декретного отпуска с детьми. Эта книга на самом деле будет полезна для мужчин. Главная идея Артема направлена на пап, которые уверены, что "сидеть дома с детьми" – это значит отдыхать.

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Сам Артем сказал о своей книге так: "Я стал лучше понимать свою жену, ее чувства, настроение. Я никогда не спрошу: "Чем ты была занята целый день?", потому что на собственном опыте знаю – женщине с детьми всегда есть чем заняться, и часто приходится делать несколько дел одновременно".

Василий Стус "Письма к сыну"

Все украинцы, которые слышали биографию известного украинского писателя Василия Стуса, знают, как ему не повезло с отцовством. Ведь он воспитывал сына Дмитрия менее года – короткий период между двумя арестами.

Так, после возвращения отца из тюрьмы Дмитрий уже был подростком и сначала не шел на контакт. Но впоследствии между сыном и отцом уже была искренняя дружба.

Василий Стус с женой и сыном / Фото fathersclub

Письма Василия Стуса к сыну были изданы отдельным диском в 2009 году. Даже отрывки из них свидетельствуют, насколько важным для поэта было отцовство. Вот интересная цитата:

Прежде всего, сынок, я хочу, чтобы ты имел свой характер, а не был размазней, манной кашей для беззубых. Вырабатывай его постоянно, не уступай своей волей перед обстоятельствами. Ибо Ты – это, прежде всего, воля Твоя (желание, цель, упрямство и т.д.). А воля крепнет в преодолении препятствий.

Стус советует сыну быть чистым "любой ценой и прежде всего" и регулярно спрашивать себя – что ты сделал, чтобы быть лучшим, честным, умным? И хотя судьба не дала отцу и сыну много времени вместе, но Дмитрий, судя по всему хорошо усвоил уроки Стуса-старшего.

Джеймс Холлис "В тени Сатурна" (Under Saturn's Shadow)

Книгу "В тени Сатурна" написал один из самых известных в мире юнгианских психоаналитиков Джеймс Холлис еще в 1994 году.

Автор хотел донести, что мужчине нужно найти свое призвание в жизни. Ведь ученый считает, что мужчины, в отличие от женщин, до сих пор продолжают выполнять роль, навязанную им обществом, и именно поэтому страдают.

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Мужчины, по мнению Холиса, продолжают из поколения в поколение воспроизводить роли. Так, они работают до седьмого пота на нескольких работах, почти не выражают свои эмоции, не имеют права заявить о плохом самочувствии и тому подобное. Именно это и приводит к тому, что мужчины живут меньше женщин.

Одна из важных идей Холиса – это восстановление эмоционального контакта с собственным отцом. "Каждый сын должен спросить себя: какие травмы были у моего отца? Чем пожертвовал ради меня и других? О чем он мечтал, на что надеялся и воплотил ли он свои мечты в жизнь? Что я хотел бы спросить у него о том, что означает быть человеком?".

Франко Нембрини "От отца к сыну"

Главная идея автора – отца четырех детей и директора и основателя школы "Ла Трачча" в Бергамо – "воспитывать, не ставя перед собой цели воспитания". То есть совершенствовать себя и не читать детям мораль.

Папа читает с детьми / Фото ВВС

Франко Нембрини говорит, что мужчины должны понимать роли отца. Ведь он не только учит своим примером, но и должен жить собственной жизнью, наполненной смыслом, и именно это должно быть показанием для детей.

Вот самые яркие цитаты из книги:

"Проблема воспитания – взрослые, а не дети. Воспитав родителей, можно уже начинать задумываться о воспитании детей".

"Если не делаешь ты, то в дело воспитания вмешивается среда – и твой сын чем-то обязательно заполнит собственные мозги".

"Почему в детстве я хотел стать таким, как мой папа? Потому что я чувствовал, что он знает вещи, которые в жизни знать важно. Он знал, что такое добро и зло, истина и ложь, радость и боль, жизнь и смерть" .

Влад Головин "Как быть классным папой. Истории и опыт известных родителей"

Автор в книге решил с помощью историй известных родителей рассказать о воспитании детей с точки зрения отца. Основная идея книги – разрушить миф о том, что мужчинам нет дела до собственных детей. В ней собраны уникальные истории от успешных родителей: Отара Довженко, Андрея Федорова, Олега Скрипки, Сергея Притулы и многих других.

Книга получилась на удивление эмоциональной. Мужчины рассказывают о взаимоотношениях с собственными детьми и с собственными родителями. Рассказывают о том, как воспитывают детей, как прививают им правильные ценности, как на собственном примере учат трудолюбию, сдержанности, вежливости и настойчивости. И чего учатся от своих детей.