Какие опасные вещи можно позволить сделать своему ребенку? Как воспитать успешного сына или дочку? Почему взрослые могут поучиться у детей? Смотрите подборку коротких и интересных видео с TED о родительстве и семье.

Полезные лекций посвящены трудностям, с которыми ежедневно сталкиваются современные родители, пишет 24 канал.

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Поэтому если вы чувствуете, что вам нужна мотивация или отдых, то обязательно посмотрите эти видео.

6 популярных коротких видео на TED о семье и родительстве

Отметим, что все видео здесь на английском языке, но можно включить украинские или русские субтитры.

"5 опасных вещей, которые нужно разрешить своему ребенку"

Основатель Летней ремесленной школы Гевер Талли учит детей работать с настоящими инструментами. Он рассказывает, что тревога родителей по поводу безопасности ребенка не всегда обоснованная и часто вообще лишняя.

Эксперт уверяет, что огонь и сложенный нож совсем не такие страшные, как думают взрослые. Например, зная свойства огня, человек может с ним справиться. Также Гевер рассказывает, как научить ребенка контролировать жизнь и отличать опасное от безопасного.

5 опасных вещей, которые нужно разрешить своему ребенку: смотрите видео

"Как без гиперопеки воспитать успешного ребенка"

Джулия Литкотт-Хеймс – академик и преподает в Стэнфорде. Общаясь со студентами, она сделала вывод, что чрезмерный надзор не помогает ребенку, а отличные оценки не являются показателем успешности.

В своей лекции женщина рассказывает, почему вредно программировать жизнь ребенка, и какие качества надо развивать, чтобы действительно помочь своим чадам добиться успеха в будущем. Главная идея звучит так: прежде всего родители должны окружить детей безусловной любовью.

Как без гиперопеки воспитать успешного ребенка: смотрите видео

"Детям нужен стержень"

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл много знает о том, зачем нужны правила. Он считает, что важно донести до ребенка, что у любого правила есть свои причины, и важно уметь их соблюдать.

Колин Пауэлл рассказывает об этих правилах с юмором и без лишнего пафоса. По его словам, развив в ребенке внутренний стержень, можно дать ему хороший старт.

Детям нужен стержень: смотрите видео

"Чему взрослые могут научиться у детей"

Адора Свитак очень одаренный ребенок, и она считает, что не только взрослые должны учить чему-то детей, а наоборот: дети должны учить своих родителей.

По ее словам, миру необходимо детское мышление – смелые идеи, креативность и оптимизм. Эти качества способны разрушить многие барьеры и привести к нужной цели. Поэтому взрослым нельзя недооценивать детские желания и порывы.

Чему взрослые могут научиться у детей: смотрите видео

"4 факта, которые родители никогда не признают"

Люди проходят долгий путь от влюбленности до рождения ребенка, и реальность не всегда соответствует ожиданиям. Например, мама или папа могут сначала вообще ничего не чувствовать к ребенку.

Однако у пары Руфуса Грискома и Алисы Волкман трое сыновей, и они делают сайт для родителей. В своей лекции на TED супруги рассказали о тех трудностях, о которых не принято говорить. А они дополнили свое выступление примерами из жизни.

4 факта, которые родители никогда не признают: смотрите видео

"Научите девушек мужеству, а не совершенству"

По словам основательницы программы Girls Who Cod Решма Сауджани, люди воспитывают своих дочерей так, чтобы они были идеальными, а мальчиков воспитывают быть смелыми и мужественными.

Поэтому женщина взяла на себя социализацию молодых девушек, чтобы научить их программированию, которое необходимо для продвижения общества вперед. "Чтобы дать миру новые инновации, мы не можем оставить позади прекрасную половину своего населения. Мне нужно, чтобы каждый мужчина сказал каждой молодой женщине, быть собой. Этим женщинам должно быть комфортно с их несовершенствами", – говорит Решма.

Научите девушек мужеству, а не совершенству: смотрите видео