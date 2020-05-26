6 практических шагов, которые помогут спланировать свадьбу после карантина

Вы перенесли свою свадьбу из-за вспышки COVID-19 и не знаете, как теперь ее спланировать? Есть несколько вещей, которые придется изменить, чтобы жениться после карантина, но вы таки сможете организовать свой самый главный праздник.

Если вы чувствуете, что переполнены эмоциями и не знаете, с чего начать, то познакомьтесь с шестью практическими шагами по планированию свадьбы после карантина от экспертов издания Yourtango.

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Как планировать свадьбу в условиях карантина

Зафиксируйте дату свадьбы

Вы не можете начать планировать свою свадьбу, если окончательно не определитесь с датой проведения. После этого договоритесь с организаторами и самим местом проведения.

Кроме того, помните о наставлениях местного самоуправления и потребности своих гостей. Сделайте все, чтобы поддерживать социальную дистанцию между приглашенными, если это нужно.

Скажите "нет" свадьбе или свадебному путешествию в другой стране

Поскольку международные поездки, скорее всего, останутся за пределами еще долгое время, планируйте так называемую местную свадьбу, чтобы вы могли обеспечить безопасность своих гостей и контролировать процесс проведения праздника.



Планируйте небольшую свадьбу в своей стране / Фото колокол

Организуйте небольшую свадьбу

Даже если вы пытаетесь забронировать просторное место, возможно, вам будет трудно из-за большого количества гостей позаботиться о социальной дистанции во время свадьбы. Поэтому подумайте о проведении небольшого, личного праздника только для родных.

Кроме ограничения гостей, вы также можете расставить кресла, чтобы родные и близкие, которые живут вместе, сидели рядом и меньше пересекались с другими гостями.Сделайте свадебную схему для рассадки гостей.

Тщательно выбирайте поставщиков

Обычно все бронируют поставщиков и организаторов на месяцы вперед. Однако, из-за COVID-19, вы, вероятно, отменили или перенесли все ранее установленные бронирования.

Прежде чем планировать далеко наперед свадьбу, согласуйте эту дату со своими поставщиками и проверьте, будут ли они свободны в этот день.

Кроме того, спросите их, изменилась ли их продукция и цены, поскольку некоторые поставщики сейчас могут задерживать доставку или изменения товаров вследствие пандемии. Также советуем воспользоваться местным бизнесом, в частности в поставке цветов и других предметов в свой особый день.

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Распланируйте бюджет на свадьбу

Пандемия, очевидно, повлияла на мировую экономику. Если вы и ваш партнер потеряли работу или потерпели другие финансовые потери, попробуйте сэкономить деньги или спланируйте свадьбу в более дешевом варианте.

На самом деле вы можете использовать домашние цветы и другие предметы как украшения для свадьбы. Так, вы сможете сэкономить много денег.

Используйте приглашение по электронной почте

Ученые продолжают находить все больше способов распространения коронавируса через предметы, в частности это касается изделий из бумаги.

Поэтому, вместо обычных приглашений, пришлите гостям электронные письма-приглашения на свадьбу. Вы также можете создать свадебный веб-сайт и разместить на нем всю информацию, которая нужна гостям.

Планировать свадьбу после COVID-19 может показаться тяжелым испытанием. Однако, независимо от того, как в итоге пройдет ваш день, вы получите прочную связь с партнером и это увлекательно.