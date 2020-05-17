6 романтичных способов сделать предложение любимой дома

Если у вас был гениальный план сделать предложение второй половинке этой весной, но карантин все испортил, то не огорчайтесь. Мы подготовили для вас несколько идей, как сделать это романтично, не выходя из дома.

Недавний опрос показал, что ситуация с коронавирусом повлияла на предложения и свадебные планы более 53% опрошенных людей. Многим парам пришлось изменить свои планы, пишет Brides.

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Но пары все еще могут устроить романтическое предложение руки и сердца, не выходя из своего дома. "Сейчас люди все меньше заботятся о представительности предложения, и просто хотят пережить этот особый момент со своим любимым человеком", – говорят эксперты.

Поэтому ниже наведено несколько романтических и творческих способов сделать предложение дома.

Как сделать предложения любимой дома

Воспроизведение слайд-шоу ваших воспоминаний

Что может быть более романтичным, чем вместе вспоминать свою историю любви. Выберите старые фотографии и видео ваших отношений и воспроизведите слайд-шоу на ноутбуке или телефоне. Можете приготовить вино, обняться на диване и, возможно, даже зажечь свечи. И пусть любимый человек думает, что вы будете смотреть фильм. А после видео не забудьте сказать важные слова: "Ты станешь моей женой?".



Украсьте комнату для предложения / Фото Glamour

Приготовьте любимое блюдо

Поскольку вы не можете во время карантина пойти в любимый ресторан (только если он имеет летнюю площадку), то приготовьте любимое блюдо самостоятельно дома. Обязательно подготовьте к вечеру вино и создайте романтическую атмосферу. А после этого достаньте кольцо и сделайте предложение.

Организуйте предложение перед друзьями онлайн

Попросите родных присоединиться к вам на онлайн-вечеринку или просто поговорить. Пригласите своих ближайших друзей и пусть все подготовят любимые напитки. Попросите всех поднять бокал и объявите тост, в котором и будет звучать предложение. Это будет точно незабываемо и неожиданно для вашей второй половинки.



Устройте онлайн-вечеринку с друзьями / Фото condenast

Устройте "путешествие" к любимому месту

Если фактические путешествия сейчас невозможны, воспроизведите любимое место в вашем доме. Приготовьте блюда из кухни этой страны, выберите местную музыки или украсьте комнату в соответствующем стиле. И в середине вечера признайтесь второй половинке в любви и сделайте предложение руки и сердца.

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Наймите местную группу для того, чтобы они спели онлайн

Поддержка местного бизнеса сейчас важна как никогда. Поскольку вы не можете прослушать любимую группу на улицах вашего города, попросите их спеть вам несколько песен онлайн (через Skype или Zoom). Они точно будут не против подзаработать, а ваш любимый человек будет в восторге. И не забудьте объявить ожидаемые слова.

Устройте прогулку по городу

В современном мире до сих пор есть множество безопасных способов выйти из дома. Выберите свободный вечер, прогуляйтесь со второй половинкой по вашим местах или в любимом парке. Если у вас есть машина, покатайтесь по вечернему городу. И не забудьте о месте, которое является для вас особенным. Не говорите партнеру, куда вы едете, и уже там сделайте предложение.