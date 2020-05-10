6 способов наладить напряженные отношения со своей мамой

С приближением праздника Дня матери вы могли не раз задумываться о ваших отношениях со своей мамой. Если между вами существует напряжение или вы в обиде за прошлые ссоры, то стоит исправить это. С чего начать? Мы подготовили несколько советов, которые помогут укрепить отношений с мамой.

В детстве дети тесно связаны с мамой не только телесно, но и одним эмоциональным пространством. В тот момент мама нужна нам как воздух, она – наш источник жизни. Но впоследствии между мамой и ее дочкой/сыном могут возникать недоразумения, которые приводят к плохому общению или детским обидам на родного человека. Однако, став старше, вы можете наладить напряженные отношения с мамой, пишет издание Mind Body Green.

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6 способов, как наладить отношения с мамой

Стоит просто начать

Прежде, чем начать процесс восстановления напряженных отношений, важно открыть "линии связи", то есть начать общение. Так, психологи уверяют, что телефонный звонок или открытка с надписью "Привет, я думаю о тебе" – это всегда хорошее начало.

Если вы уже общаетесь со своей мамой, но вы избегали тем, которые приводят к напряжению, подумайте о том, чтобы поговорить и об этом, но сначала стоит настроиться.

Будьте участливы

Проявлять сочувствие к маме не означает, что вам придется полностью отказаться от прошлых обид или трудностей. Однако, это означает, что вы признаете, что не каждый имеет одинаковые внутренние ресурсы для принятия решений, которые вы считаете лучшими.



Разговор мамы и дочери / Фото MВG

Один из способов по-настоящему начать лучше понимать свою мать – это задавать ей вопросы о ее воспитании. Это может помочь лучше понять мотивацию и то, как она реагирует на конфликт. Но некоторые люди могут неохотно говорить о своих былых временах, если они были тяжелыми, поэтому, скажите, что хотите больше узнать о маме.

Будьте открыты

На самом деле, есть большая вероятность того, что вы и ваша мама видите одни и те же вещи с разных точек зрения. Это не значит, что у кого-то она является неправильной. Будьте открыты для понимания точки зрения своей мамы. Даже если она не понимает ваше мнение, открытость может помочь вам начать двигаться вперед.

Внимательно слушайте

"Слишком часто, особенно в разговорах с людьми, которых мы хорошо знаем, мы перестаем слушать и начинаем готовить свой ответ, пока другой человек продолжает говорить", – говорят психологи.

Поэтому стоит начать внимательно слушать. Так, когда вы ведете разговор с мамой, очистите свои мысли и сосредоточьтесь только на том, чтобы слушать, что она говорит. Не думайте о том, что вы скажете дальше, почему она ошибается и не судите ее. Просто попробуйте понять ее сторону, даже если вы не согласны с ней.

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Создайте реалистичные ожидания

Люди часто имеют идеалистические надежды на своих матерей и то, какими должны быть отношения мать-ребенок, но когда ни один из вас не в состоянии оправдать эти ожидания, это может привести к конфликту, а иногда и к возмущению. "Очень важно иметь более низкие и реалистичные ожидания, чтобы уменьшить разочарование и гнев", – говорят эксперты.

Поэтому старайтесь избегать сравнения своих отношений с мамой с теми, которыми вы видите по телевизору, с отношениями друзей с мамами и тому подобное. Все отношения мама-ребенок уникальны. Просто сосредоточьтесь на том, как вы можете улучшить конкретно ваши отношения с мамой.



Попробуйте улучшить отношения с мамой / Фото Liza

Прощайте, когда можете

Да, ваша мама могла в чем-то ошибаться, когда воспитывала вас, и она, видимо, до сих пор делает определенные ошибки. Но помните, что вы тоже ошибались в жизни.

Если ваша мама вас выслушала, подтвердила ваши чувства и извинилась за свои поступки, будьте готовы простить ее.

Праздник Дня матери может быть сложным для тех людей, которые не имеют желаемых отношений с родителями. Поэтому попробуйте вспомнить хорошие времена и моменты со своей матерью.

Что известно о Дне матери? День матери начали праздновать в США. С инициативой почтения матерей в 1908 году выступила американка Анна Джервис. Девушка, у которой умерла мать, писала письма в государственные учреждения с предложением один день в году посвятить почтению матерей.



День матери среди украинской общины впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В том же году Союз украинок инициировал внедрение праздника День матери на Тернопольщине. Но через 10 лет советская власть запретила этот праздник. 10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.



Мама – самый важный и главный человек для своих детей. День матери – это трогательный праздник, ведь в этот день дети поздравляют своих мам словами благодарности и любви, напоминая им, какую важную роль мама играет в их жизни.