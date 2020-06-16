Очень сложно построить счастливый брак, но еще сложнее - принять решение завершить отношения. Мы подготовили для вас несколько вопросов, которые стоит задать себе перед разводом.

Во время карантина множество пар в разных странах мира решили разойтись. Вероятно, из-за неумения уважать личные границы партнера или постоянных конфликтов. Но, чтобы не натворить ошибок, о которых потом можно сожалеть, стоит хорошо обдувать решение о разводе, пишет издание Lady.Tochka.

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Прежде всего, точно заметим, что в браке не стоит терпеть любую форму насилия и постоянные унижения, измены или издевательства. Такие действия партнера не оправдывают даже самые сильные чувства.

6 вопросов, которые стоит задать себе перед разводом

Вы хотите других отношений или иного к себе отношения?

Любые отношения можно попытаться спасти, если оба партнера действительно любят друг друга и готовы искать компромисс. Поэтому эксперты советуют перед разводом поговорить с мужем/женой о семейных проблемах. Возможно, все не так плохо?

Не пытаетесь ли вы уйти от трудностей?

Если у вас с партнером сейчас кризисный период и вы переживаете стрессы, то окончание брака – это самый простой и удобный способ убежать от проблем. Но такие действия вас не уберегут от неудач в будущих отношениях.

Попробуйте решить проблему без развода / Фото Ficsum

Не принимают ли это решение за вас?

Партнеру, который роднее принимает собственные решения, легко навязать мысли о разводе. К примеру, когда мама, подружки и соседка с 5 этажа уверяют жену, что нужно разводиться. Если вы не хотите на самом деле уходить от второй половинки, то перед принятием решения выслушайте свои желания и будьте честным перед собой.

Не пытаетесь ли вы так манипулировать?

Часто в семейной жизни люди угрожают партнеру и так пытаются манипулировать супругом/супругой. Если это очередная провокация, а не серьезное заявление – то это не сделает ваши отношения счастливыми. Ведь в один момент партнер, не выдержав, сам подаст на развод.

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Любите ли вы на самом деле партнера?

Срок слова "любовь" не стоит искать в словарях, ведь это очень индивидуальное чувство для каждого. Поэтому, если вы чувствуете, что это оно и на самом деле не хотите расставаться, то может попробовать побороться за чувство?

Не требуете ли вы слишком много от партнера?

Иногда люди встречают почти идеального партнера с которым строят отношения. А иногда они замечают, что их партнеру что-то не хватает и пытаются его изменить или начинают искать нового.

Но перед разводом сначала спросите себя, почему супруг/супруга не оправдывает ваших ожиданий. Возможно, это вы слишком много требуете?