6-летний мальчик придумал "коробку грез", чтобы сделать людей счастливее
Шестилетний Леви Наварра из Калифорнии решил сделать людей вокруг немного счастливее, а поэтому вместе с родителями установил в своем дворе специальный ящик, куда все желающие могут бросать записки со своими пожеланиями и мечтами.
Эта идея сработала – каждый день все больше незнакомцев стали останавливаться возле дома Наварра и оставлять свои "письма счастья". Эту историю рассказал папа Леви в инстаграме.
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К такой акции подключились соседи, родители друзей Леви и просто жители городка, которые начали передавать деньги для осуществления мечты.
Как возникла идея? Однажды 6-летний мальчик пришел к маме с папой и сказал, что хочет дарить радость людям вокруг. Изначально Леви хотел отправить одноклассников в Диснейленд. Однако вместо этого папа с мамой предложили устроить вечеринку. На нее пришли более 80 человек.
После успеха праздника Леви с друзьями решили не останавливаться. Тогда родилась идея почтового ящика для писем про мечты и желания.
Семья Наварра и их друзья разбирают оставленные записки и на семейном совете решают, что они могут сделать в каждом конкретном случае и помогают. Они используют фонд пожертвований, который желающие пополняют добровольно.
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