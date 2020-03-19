6 мифов о браке, которым не стоит верить, если вы хотите иметь прочные отношения
Все убеждения и советы, которые вам советуют близкие по-поводу отношений могут не работать в вашей паре. Поэтому не спешите слушать советы от ваших женатых друзей или разведенных людей, которые учат вас избегать их ошибок.
Ниже приведены несколько мифов о браке от издания Yourtango, которые точно не стоит слушать, чтобы не испортить отношения с любимым человеком.
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- Вы будете заниматься страстным сексом, когда угодно
Эта вера во многом не соответствует действительности, поскольку у вашего партнера и у вас могут быть очень разные представления о том, что такое здоровая сексуальная жизнь. И то, что вы женаты, не означает, что вы должны заниматься сексом, если этого не хотите.
Лучше установите определенные правила в сексуальной жизни, которые будут устраивать вас обоих.
- Первый год бракосочетания будет самым легким
Брак – это одно из важнейших обязательств, которое человек может взять на себя, и это требует определенной подготовки. Поверьте, это не самый легкий ваш год совместной жизни, ведь вы оба больше узнаете о браке и друг друга и у вас может возникать множество конфликтов.
Первый год после бракосочетания может быть тяжелее, чем пары думают / Фото Rus.media
К тому же, первый год на самом деле лучший год женитьбы для консультирования. Вы можете спрашивать определенные советы у родителей и друзей, это может предотвратить некоторые проблемы.
- Дети усложняют брак
Дети не могут усложнить ваш брак. Максимум, ваши чада могут помочь осветить имеющиеся слабые стороны супруги. Ведь они со временем становятся «зеркалом» родителей, с помощью которых вы можете увидеть собственные эмоции и поведение.
- Пробный развод – это хороший способ вернуть вас на "путь истины"
Пробные разлуки никогда не являются средством получить здоровые отношения. Максимум – это дорогой и плохо спланированный "тайм-аут" для эмоционально истощенной пары. В большинстве случаев они могут приводить к тому, что супружеские границы будут сильно растянуты, тогда как ожидания разрушатся.
Перерывы в отношениях не могут положительно влиять на партнеров, поэтому не слушайте таких советов. Пробная разлука приведет к еще большей "пропасти" между вами.
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- Вам не нужно знать прошлое вашего партнера
Это не самый распространенный миф, но его советуют многие. Но не верьте этому, прошлые отношения вашего партнера с родителями, братьями и сестрами, бывшими и т. д. Важно. Также важно знание об их проблемах психического здоровья и травмы, кредитная история и тому подобное.
- Брак должен быть 50/50
Это немного хитро, но не забывайте про этот миф. Вы несете 50 % ответственности за успех или провал брака, как и ваш муж/жена. Однако, вы оба должны отдавать стопроцентные обязательства отношениям, чтобы иметь здоровые отношения. Ваш брак должен составлять 100/100.