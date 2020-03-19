6 мифов о браке, которым не стоит верить, если вы хотите иметь прочные отношения

Все убеждения и советы, которые вам советуют близкие по-поводу отношений могут не работать в вашей паре. Поэтому не спешите слушать советы от ваших женатых друзей или разведенных людей, которые учат вас избегать их ошибок.

Ниже приведены несколько мифов о браке от издания Yourtango, которые точно не стоит слушать, чтобы не испортить отношения с любимым человеком.

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Вы будете заниматься страстным сексом, когда угодно

Эта вера во многом не соответствует действительности, поскольку у вашего партнера и у вас могут быть очень разные представления о том, что такое здоровая сексуальная жизнь. И то, что вы женаты, не означает, что вы должны заниматься сексом, если этого не хотите.

Лучше установите определенные правила в сексуальной жизни, которые будут устраивать вас обоих.

Первый год бракосочетания будет самым легким

Брак – это одно из важнейших обязательств, которое человек может взять на себя, и это требует определенной подготовки. Поверьте, это не самый легкий ваш год совместной жизни, ведь вы оба больше узнаете о браке и друг друга и у вас может возникать множество конфликтов.



Первый год после бракосочетания может быть тяжелее, чем пары думают / Фото Rus.media

К тому же, первый год на самом деле лучший год женитьбы для консультирования. Вы можете спрашивать определенные советы у родителей и друзей, это может предотвратить некоторые проблемы.

Дети усложняют брак

Дети не могут усложнить ваш брак. Максимум, ваши чада могут помочь осветить имеющиеся слабые стороны супруги. Ведь они со временем становятся «зеркалом» родителей, с помощью которых вы можете увидеть собственные эмоции и поведение.

Пробный развод – это хороший способ вернуть вас на "путь истины"

Пробные разлуки никогда не являются средством получить здоровые отношения. Максимум – это дорогой и плохо спланированный "тайм-аут" для эмоционально истощенной пары. В большинстве случаев они могут приводить к тому, что супружеские границы будут сильно растянуты, тогда как ожидания разрушатся.

Перерывы в отношениях не могут положительно влиять на партнеров, поэтому не слушайте таких советов. Пробная разлука приведет к еще большей "пропасти" между вами.

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Вам не нужно знать прошлое вашего партнера

Это не самый распространенный миф, но его советуют многие. Но не верьте этому, прошлые отношения вашего партнера с родителями, братьями и сестрами, бывшими и т. д. Важно. Также важно знание об их проблемах психического здоровья и травмы, кредитная история и тому подобное.

Брак должен быть 50/50

Это немного хитро, но не забывайте про этот миф. Вы несете 50 % ответственности за успех или провал брака, как и ваш муж/жена. Однако, вы оба должны отдавать стопроцентные обязательства отношениям, чтобы иметь здоровые отношения. Ваш брак должен составлять 100/100.